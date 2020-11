En stor lysende propel står nu for enden af Kajgaden. Foto: njl

Havnegade får lysende vartegn

Halsnæs - 13. november 2020 kl. 16:27 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Når efterårsmørket sænker sig over Hundested Havn, så lyser Kajgaden op. Det lille handelsstræde med kunsthåndværkere og gallerier fik i 2018 et lysloft, og nu lyser også en kæmpe propel op. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er blevet kaldt »Det lysende vartegn«, og det synes jeg er en fin beskrivelse. Det giver oplevelser og lys i en mørk tid til dem, der bruger og besøger havnen. Selvom Hundested er en sommerdestination, vi vil jo gerne have folk herned i vintersæsonen, siger Christina Bendix, indehaver af smykkebutikken Bendix Copenhagen og initiativtager til projektet.

Vartegnet er udvalgt, fordi Hundested Havn i 2018 byggede en stor bygning langs Kajgaden, som fik navnet Propellen. Det er en rugekasse, hvor nystartede virksomheder indenfor kunsthåndværk kan få fodfæste og udvikle sig, indtil de er klar til at springe ud i større omgivelser og flyve fra reden.

Spiller på historik Propellen er venligst udlånt af Hundested Propeller - indtil videre julen over.

- Vi kan godt lide samspilet mellem propellen, navnet på den nye bygning og vores historik. Den nye bygning er opført, hvor den gamle propelfabrik i sin tid lå og blev startet op i 1921. Den brændte sidenhen og flyttede første til Skansevej og efterfølgende til Stadionvej, siger Mogens Christensen, fabriksdirektør hos Hundested Propeller.

Virksomheden laver i dag groft sagt alt på et skib fra motoren og agterud - lige fra propellen og akslen til stævnrør og gearkasser. Det bliver lavet - ofte i kundetilpassede løsninger - til både megayachts, fiskerbåde og færger, både herhjemme og i udlandet.

Den 2,7 meter store og næsten to tons tunge propel har tidligere siddet på en stor trawler, men da fiskereren ønskede en ny Hundested-propel med fire blade, købte fabrikken den tilbage.

- I stedet for at skrotte den eller have den stående på lageret, synes vi, at den gjorde mere gavn på havnen, siger Mogens Christensen.

Mere og mere lys - Jeg har tidligere boet i København og kiggede altid beundrende på lysloftet i Kronprinsessegade. Da jeg åbnede butik i Kajgaden, tænkte jeg, at det kunne være flot at have her, siger Christina Bendix.

Det projekt lykkedes med hjælp fra Hundested Havn, Hundested Erhverv og lokale virksomheders hjælp allerede i 2018.

- Men der var ingen grund til at stoppe der, siger Christina Bendix.

Hun havde gjort sig tanker om et andet step, der omfattede en lysallé rundt på havnen, at udvide lysloftet, få lys op i en høj mast og få en stor propel med lys i ned til Kajgaden. I 2019 lykkedes det ikke at indfri alle punkterne.

- Men i år har vi fået det hele op, og det skaber meget opmærksomhed, siger Christina Bendix.