Hundested Havn og A. Henriksen Shipping har i følge havnefoged Søren Brink handlet i god tro, da de overskred rammerne for lokalplanen. Foto: Allan Nørregaard

Havnefoged om flispåbud: Vi har handlet i god tro

Halsnæs - 30. september 2020 kl. 09:09 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Det er ikke af ond vilje men i god tro, at Hundested Havn og A. Henriksen Shipping har oplagret og fliset kæmpe bunker med træstammer på en del af havnen, hvor det i følge lokalplanen ikke er tilladt. Påbuddene fra Halsnæs Kommune kommer derfor bag på parterne. De har angiveligt haft den opfattelse, at forarbejdningen af træstammer er et havneformål, da det finder sted på en række danske havne.

- Vi har ikke troet, at det var at regne som produktion. Vi mente, at der var tale om håndtering af skibsgods og dermed indenfor lokalplanens grænser, siger Søren Brink, havnefoged på Hundested Havn, til Frederiksborg Amts Avis.

Han mener, at der har været usikkerhed om, hvordan reglerne for området er.

- Vi har handlet i god tro og har fået en tilladelse fra Beredskabsstyrelsen for området så sent som i sidste uge. I samme forbindelse havde vi kommunale folk ude og kigge i området. Men der har været uklarhed om, hvad vi måtte, siger Søren Brink og gør det klart, at havnen har tænkt sig at overholde påbuddene.

Kan flytte 300 meter Kommunens to påbud om at stoppe flisning og nedbringe højden på stammebunkerne har sat i gang i en større kabale, hvor Hundested Havn og A. Henriksen Shipping har været i dialog om at bytte rundt på flere aktiviteter på havnen. Planen er at flytte sten og grus til det område, som i dag bruges til oplagring og flisning af træstammer. Den uønskede aktivitet med træstammer flytter den anden vej,

Parterne ønsker dog først at lave rokaden fra 1. maj 2021, når fyringssæsonen er slut, men de kan blive tvunget til at handle inden da.

Hvis politikerne vender tomlen ned til den dispensation, parterne har søgt om, skal havnen i gang med at flytte stammerne fra den ene ende af havnen til den anden. Søren Brink kalder det en »parallelforskydning«.

- Vi skal bruge to kraner og ti lastbiler, som kører i pendulfart for at flytte træstammerne 300 meter mod nord til den anden side af pakhusene. Her må vi flise stammerne, selvom vi er 100 meter tættere på beboelse. Det giver ikke meget mening, siger han og forklarer, at en ny lokalplan for hele industrihavnen er under udarbejdelse.

- Vi har sendt vores ønsker af sted til kommunen. Det omfatter blandt andet et vandingsanlæg og støvhegn, så vi ikke støver ind til naboerne. Vi gør ikke det her for at genere folk, men for at borgerne i blandt andet Gilleleje, Helsingør og Frederiksværk kan få varme i stuerne.

Kan få konsekvenser I cirka fem år er der blevet sejlet træstammer til Hundested Havn, som efterfølgende er blevet fliset til brug for den kollektive varmeforsyning i Nordsjælland, hvor blandt andet Halsnæs Forsyning, Hillerød Forsyning og Gilleleje Fjernvarme er aftagere. Havnen har endda for nylig her i avisen udtrykt ønske om at satse endnu mere på flis.

Men i øjeblikket er der ro over havnens sydlige del. Træflisningen er - indtil videre - ophørt på grund af påbuddene fra kommunen, og havnen frygter, at det får konsekvenser.

- Vi hører, at indkøberne af træstammer er begyndt at indskibe i Køge i stedet. De finder andre havne, fordi vores flisning på grund af påbuddet ligger stille. Det er vi rigtig kede af, siger Søren Brink.