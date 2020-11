Se billedserie I følge Søren Brink vil afslaget på dispensation koste parterne omkring en million kroner. Foto: Allan Nørregaard

Havnefoged: Vil de overhovedet have en industrihavn?

AFSLAG: Havnefogeden kalder afvisningen omkostningstung, og sagen får konsekvenser. Industrihavnen vil blive hegnet ind.

Halsnæs - 06. november 2020 kl. 07:25 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

- Vi må jo tage kontakt til kommunen og høre, om de overhoved er interesseret i, at der er en industrihavn, siger Søren Brink, havnefoged på Hundested Havn.

Udtalelsen falder til Frederiksborg Amts Avis efter et stort politisk i Udvalget for Miljø og Plan afvist at give havnen og A.Henriksen Shipping dispensation til fortsat at flise stammer i et område på havnen, hvor lokalplanen ikke tillader det.

- Jeg synes, at det havde været klædeligt med en dispensation, så vi kunne få det væk, som ligger der, siger han og gør det klart, at havnen i mange år har fliset i området og derfor troede, at det var okay.

Han erkender dog, at der har været problemer.

- Det er ikke mig eller havnen, der har glemt at vende afgangsrøret på flismaskinen eller fliset med en dårlig vindretning, men vi må kigge ind af, der hvor det ikke er gjort på en forsvarlig måde, og vi skal selvfølgelig overholde love og regler.

Bliver dyrt Afvisningen betyder, at havnen nu skal flytte de mange stammer, så de kan flises et andet sted og nedbringe højden på flisbunkerne.

Havnefogeden har tidligere overvejet en løsning, hvor flis og stammer bytter plads med grus og sten i et andet af havnens områder, men er ikke nået frem til en endelig løsning. Én ting ligger dog fast. Det bliver dyrt.

- Det bliver en stor økonomisk bet for A.Henriksen og havnen. Vi har regnet lidt på det, og det løber op i over en million kroner. Det er rigtig trist, siger Søren Brink.

Én mulighed er at flytte stammerne bare 300 meter mod nord til den anden side af pakhusene. Her tillader lokalplanen flisning, selvom det i princippet er 100 meter tættere på beboelse.

- Det kommer vi ikke til. Vi forsøger jo ikke at genere folk. Vi må finde en anden løsning, rokere rundt på nogle ting og finde det sted, hvor genen er mindst, siger Søren Brink og forklarer, at havnen fremover vil lukke mere ned om industrihavnen.

- For at begrænse generne så hegner vi os selv mere ind. Fra næste uge vil man opleve, at vi der bliver sat hegn op flere steder på havnen.

Armene i vejret I cirka fem år er der blevet sejlet træstammer til Hundested Havn, som efterfølgende er blevet fliset til brug for den kollektive varmeforsyning i Nordsjælland, hvor blandt andet Halsnæs Forsyning, Hillerød Forsyning og Gilleleje Fjernvarme er aftagere. Det er gennem årene blevet en bedre og bedre forretning for havnen, og lige nu er området fyldt med stammer, som er købt ind til den kommende fyringssæonen.

- Jeg kunne nærmest ikke få armene ned, da der kom mere gods og bunkerne blev større. Det giver mere omsætning og mere aktivitet på havnen. Uheldigvis bliver den holdning ikke delt af politikerne, siger Søren Brink og efterlyser støtte og opbakning til havnens aktiviteter.

Dispensation var lavet I mødereferatet fra Udvalget for Miljø og Plan fremgår det, at kommunens administration vurderer, at »en dispensation til flisning i delområde A vil kunne håndteres for fyringssæson 2021-2022 på en forsvarlig måde i forhold til miljø- og støjgener således, at aktiviteterne i havnen lever op til gældende lokalplaner og støjkrav«.

Dispensationen er endda udfærdiget og vedhæftet som bilag til mødet.

- Og de betingelser i dispensationen kunne vi sagtens have opfyldt. Det gør vi i forvejem, siger Søren Brink.