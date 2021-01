Se billedserie Knud Rasmussens Kivioq fotograferet I stemningsfuld belysning ved et tidligere besøg i Hundested. Foto: Per Makwarth

Havneafgift bremser ekspeditionsskib

Halsnæs - 02. januar 2021 kl. 05:01 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Knud Rasmussens ekspeditionsskib Kivioq kommer til Hundested inden længe, lød det opmistisk i et nyhedsbrev fra foreningen Kivioqs Venner Hundested tilbage i september i år, hvor man kunne meddele at foreningen havde fået forlænget købsretten til skibet med 15 måneder til udgangen af 2021 og samtidig aftalt med de nuværende ejere, at man overtaget drift og vedligeholdelse af Kivioq.

Nu lyder imidlertid knap så opmistiske toner fra foreningen om polarforskerens skib:

»Covid-19 er ikke det eneste, Kivioq-projektet har haft at slås med i 2020. Selve skibet har stadig hjemme i Egernsund i Sønderjylland. Kivioqs Venner Hundested har siden projektets start i 2016 haft et tilsagn fra Hundested Havn om friplads, men dette er ensidigt blevet ændret i eftersommeren, hvor alt andet var parat til at hente Kivioq til Hundested,« lyder det nu fra foreningens bestyrelse i et nytårsbrev til medlemmerne.

Kivioq skal som andre træskibe lægge et depositum eller en garanti på 50.000 kr. for en helårsplads i Hundested havn.

»Vi kan naturligvis ikke hente skibet til Hundested, så længe dette punkt er uafklaret. Vi gør lige nu vores bedste for at få dette bragt i orden hurtigst muligt. Det forventer vi at kunne informere mere om i de første måneder af det nye år,« skriver foreningen.

I følge havnefoged Søren Brink er der imidlertid ikke tale om, at en aftale om friplads er ophævet.

- I Hundested havn skal alle give et depositum for at ligge i havnen, og det skal Kivioq-projektet også. Spørgsmålet om skibets placering og den årlige betaling tager vi op, når det kommer så langt, siger Søren Brink, der flere gange har drøftet spørgsmålet med formanden for Kivioqs Venner Hundested Aksel Bjørke.

Hundested Havn har i øvrigt fortsat en aftale med Træskibs Sammenslutningen om at være frihavn, så medlemmer af sammenslutningen kan komme på gæstebesøg nogle dage med deres træskibe uden at betale.

Kivioq var Knud Rasmussens sidste ekspeditionsskib. Tanken om at hente det »hjem« til Hundested blev lanceret tilbage i 2016. Idémager og ildsjæl bag projektet var Per Makwarth, Sølager, som imidlertid trak sig som formand og gik ud af bestyrelsen i 2019.

Den aftalte købspris med Kivioqs nuværende ejer lyder på 750.000 indeksregulerede kroner, og den nødvendige istandsættelse og vedligeholdelse, hvis skibet skal være sejlklart og medtage gæster vil formentlig beløbe sig til mindst det samme.