Stort set alle bådpladser i de tre største havne i Halsnæs er revet væk, og flere interesserede står nu på ventelister. I følge havnefogeden i Hundested skyldes den store interesse, at mange har valgt en ferie på båden, når nu turen til udlandet er glippet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Havne kimes ned: Kæmpe efterspørgsel på bådpladser

Halsnæs - 03. juni 2020 kl. 04:23 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver efter alt at dømme trængsel på havnene i Halsnæs denne sommer. Kommunens tre største lystbådehavne fortæller enslydende, at der er kæmpe efterspørgsel på bådpladser - faktisk er nærmest alt udsolgt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg har slet ikke tal på, hvor mange der ringer hver dag for at købe eller leje pladser. Men vi må melde alt udsolgt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende i den tid, jeg har været havnefoged, siger Morten Frederiksen, havnefoged på Lynæs Havn.

Det gamle fiskerleje, som ligger ned mod Isefjord, har været hjemsted for både færgefart og fiskerflåde, men i dag er det lystbådene, som præger havnen. I alt er der cirka 500 andelspladser i kommunens største lystbådehavn, og på nær et par »skæve pladser« i hjørnerne, hvor der kun er plads til enkelte joller, så er alt optaget.

- Det er jo et luksusproblem, at så mange ønsker en bådplads. Men samtidig er det virkelig ærgerligt, at vi må sige nej til folk, siger Morten Frederiksen og fortsætter:

- Vi kunne jo overveje at udvide ved at lave 50 eller 100 meter bådbro. Det er ikke helt fjernt for os, men umiddelbart er det ikke noget, der bliver lavet fra det ene øjeblik til det andet.

Stadig plads til gæstesejlere Cirka tre kilometer væk på Hundested Havn oplever havnefoged Søren Brink præcis det samme. Havnen råder til daglig over 310 faste bådpladser og investerede i foråret i nye flydebroer, hvor der er etableret 35 nye bådpladser. De er alle sammen lejet ud ved udgangen af maj.

- Der er meget mere rift om bådpladserne, end der har været længe, derfor arbejder vi lige nu på at lave 20 pladser mere, siger Søren Brink og giver et bud på, hvorfor bådpladserne er så eftertragtede.

- Folk kan ikke tage på den planlagt tur til Mallorca, så de køber en lille båd i stedet og tager på ferie i den, lyder havnefogedens ræsonnement.

Den store efterspørgsel på de faste pladser betyder dog ikke, at der ikke vil være plads til sejlende gæster udefra. Hundested Havn har lige nu 100 gæstepladser og desuden en ordning, hvor de faste pladser kan bruges af gæster, når pladslejere selv er ude og sejle i længere tid.

- Vi har rigtig mange gæstepladser, og vi forventer en sommer med rigtig mange gæster - både på kajen og i bådene. Og ligegyldigt hvad, skal vi nok have plads til folk. Det bliver der ingen problemer med, siger Søren Brink.

På venteliste Det er for en gangs skyld ikke en håbefuld bådejer i den anden ende, da Kim Lyngbak besvarer Frederiksborg Amts Avis' opkald. Han er havnefoged i Frederiksværk Lystbådehavn og manden med overblikket over andelshavnens 435 både.

- Vi har også udsolgt, siger Kim Lyngbak og maler videre på det billede, hans to kollegaer har ridset op.

- Den øgede interesse startede faktisk før coronakrisen, men det har sat yderligere gang i tingene, og folk bliver overrasket, når de ringer for at købe en plads, og vi ikke har noget ledigt.

Ikke siden starten af 2010'erne har andelshavnen kunne melde udsolgt af bådpladser, men det er tilfældet nu. Faktisk er der så mange interesserede, at havnefogeden er begyndt at skrive folk op på venteliste. Der står lige nu et tocifret antal personer.

- Vi har ellers haft en lang periode med pladser i overskud, men vi derhenne hvor vi skriver folk på ventelister nu. En til andelshavere og en til folk, der kommer udefra, siger Kim Lyngbak og fortsætter:

- Det er jo et positivt problem, for det er dejligt som andelshavn, der skal leve af andelshaverne, når der er fyldt godt op i havnen. På den anden side er det ærgerligt, at vi ikke har plads til alle dem, der ønsker at få en båd i vandet her. Men vi gør, hvad vi kan for at hjælpe alle.