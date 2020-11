Havne-jul med lysende propel

"Det er et godt eksempel på lokalt engagement, for Hundesteds virksomheder og borgere har taget meget positivt imod lysprojektet, og støtter flot op omkring det. Det skal de have stor tak for. Vi kan mærke at det giver oplevelser og skaber et unikt miljø at færdes i. Når lyset er blevet monteret de sidste to vintre, har vi fået så mange positive kommentarer med på vejen af forbipasserende, og vi kan se på de sociale medier, at projektet værdsættes - det betyder utroligt meget," fortæller Christina Bendix/ Bendix Copenhagen om samarbejdet med Hundested Havn, erhvervsforening og virksomheder.

En lyspyntet skibspropel er kommet på plads ved Kajgaden i Hundested som et nyt lysende vartegn i vintermørket. Det er det nyeste tiltag med havnens lysudsmykning, som smykkedesigner Christina Bendix igangsatte for to år siden, og efterfølgende har det udviklet sig med mere stemningsfuldt lys rundt på havnen i kraft af lokal opbakning og sponsorstøtte.

Jul på den gamle havn

Propellen er udlånt af Hundested Propeller A/S, der først havde solgt den til et skibsbyggeri i Jylland, men den kom ikke i brug og blev senere tilbagekøbt for metalprisen, oplyser direktør Mogens Christensen.

"Vi havde propellen stående på fabrikken, og det er fint, at den nu kan blive vist frem her til glæde for mange mennesker. Den lyser virkelig op nu og er monteret på en fod, der normalt anvendes til udstilling på messer," fortsætter direktøren for Hundested Propeller A/S.

Havnefoged Søren Brink glæder sig over, at det gennem årene er lykkedes at samarbejde om udsmykning med stemningsfuldt lys, der sidste år blev udvidet med nogle lysende buer langs kajerne.

"Det er med til at give ekstra stemning og oplevelser, når man besøger havnen om vinteren," siger havnefogeden og lægger op til nogle aktiviteter den sidste weekend i november og i starten af december under overskriften 'Jul på den gamle havn', hvor der holdes åbent i butikker, værksteder, gallerier m.v. med spredte pop-up-aktiviteter forskellige steder havnen rundt, da der ikke er mulighed for at arrangere et egentligt marked her i coronatiden.b