Debatten har raset i Lynæs omkring surfcentret, der har søgt om tilladelse til at opsatte 11 telte og hytter. Nu viser det sig at bl.a. Lynæs havn ikke har søgt om tilladelse til mobile homes.

Havne har overnatning uden tilladelse

Halsnæs - 09. april 2021 kl. 04:30 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

I forbindelse med den politiske behandling af ansøgningen fra Lynæs Surfcenter om dispensation til et forsøg med overnatning i hytter og telte, er det kommet frem at der på tre havne i Halsnæs foregår campering uden der er givet tilladelse fra kommunen til det.

Der foregår således campering med mobile homes i Lynæs Havn, Hundested Havn og Frederiksværk Lystbådehavn. Det fremgår af et notat fra Halsnæs Kommune.

Lynæs Surfcenter har søgt om en midlertidig tilladelse til at opstille hytter og telte samt en toiletvogn fra nu og frem til 1. november. På mødet i Udvalget for Miljø og Plan endte en afstemning om dette 3-3, da udvalgsformand Anja Rosengreen (SF) undlod at stemme og ønskede sagen for byrådet i stedet. Udvalgets tre socialdemokrater stemte imod ansøgningen.

Men det, som surfcentret søger om, foregår altså allerede under andre former få meter fra surfcentret på Lynæs havn samt i både Hundested og Frederiksværk.

»I Frederiksværk er campering med mobile Homes i overensstemmelse med lokalplan og brugsretsaftale fra 2014. Der mangler en formel tilladelse efter campingreglementet. I Lynæs og Hundested Havn skal det undersøges nærmere, hvad der kræves for at lovliggøre forholdet,« skriver forvaltningen i notatet, som Frederiksborg Amts Avis er kommet i besiddelse af.

Til dette konstaterer udvalgsformand Anja Rosengreen:

- Her synes jeg måske så, at man kunne sige, at så starter vi med at tildele en midlertidig tilladelse til dem der rent faktisk ansøger - og så få vi i øvrigt hurtigt de andre forhold lovliggjort.

Anja Rosengreen har begrundet sin beslutning om at undlade at stemme på udvalgsmødet med, at hun er nabo og har anden tilknytning til surfcentret og derfor ønsker at kunne udtrykke sine synspunkter om sagen offentligt på et kommende byrådsmøde, hvor hun så vil stemme for dispensationen.

Venstres Steen Hasselriis bekræfter at der er kommet oplysninger frem om at der er overnatning i havnene som »ikke er helt efter bogen«. Også Helle Lunderød (S), næstformand i udvalget, bekræfter at der er kommet oplysninger om overnatning på havnene uden tilladelse.

- Det er først noget vi er blevet klar over nu, og det er lidt mere nuanceret som jeg har forstået særligt omkring Frederiksværk havn, og det skal vi have afklaret. Men min argumentation i den sammenhæng er at fordi andre har gjort noget andet uden tilladelse, beretter ikke til at vi skal give tilladelse her, siger Helle Lunderød.

