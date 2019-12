Se billedserie På de sociale medier er det ofte påstået, at byggeriet på Nordmolen vil betyde, at folk ikke længere kan bevæge sig frit rundt i området. Søren Brink gør det dog klart, at fri adgang til molerne er et kardinalpunkt i projektet. Illustration: Holscher Nordberg Architecture and Planning

Havn vil punktere myter om Nordmolen

Halsnæs - 13. december 2019 kl. 15:55 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke gået ubemærket hen, at Hundested Havn ønsker at udvikle Nordmolens kvadratmeter med boliger og erhverv. Nærmest på daglig basis dukker nye opslag om byggeriet op i lokale Facebook-grupper - ganske ofte skrevet af skeptiske og kritiske borgere. Opslagene rummer i følge havnefoged Søren Brink ganske mange faktuelle fejl, og det har fredag fået Hundested Havn til at udsende en pressemeddelelse, hvor de punkterer en række af de fejlagtige påstande.

- Vi er bekendt med, at der bliver skrevet meget på de sociale medier og indsendt læserbreve - blandt andet fra folk, som prøver at gøre det til en politisk sag. Vi forstår godt, at der er mange følelser involveret, men vi prøver nu at få punkteret en del af de myter, som er opstået, og vi er interesseret i at bringe fakta på bordet om et projekt, som vi har gennemarbejdet i mange år, siger Søren Brink til Frederiksborg Amts Avis.

Han har blandt andet kunne se, hvordan der offentligt bliver spekuleret i motiverne fra havnens interessenter og fremlagt det, han kalder usande konklusioner om projektets betydning for den fremtidige adgang til molen og påvirkning af de nærmeste omgivelser

- Det virker ikke korrekt, at man politiserer og debatterer på forkert grundlag. Rigtig mange af de ting, som folk efterlyser, er faktisk med i vores projekt, siger han.

Fri adgang er vigtigt Dykker man ned i Facebook-kommentarerne står det hurtigt klart, at mange borgere er bekymret over at miste adgangen til Nordmolen. Selvom den ramponerede asfalt og den grønne hal ikke syner af meget, så er det herfra, at folk i dag nyder en is på molen, blæsten i håret, udsigten eller en stilfærdig fisketur. Det vil der i følge havnefogeden ikke blive lavet om på.

Nordmolen Hundested Havn købte i 2015 den resterende del af Nordmolen af Halsnæs Kommune for 2,5 mio. kr.

Siden har havnen fremlagt fire projekter for at udvikle Nordmolen, og på et byrådsmøde i november bakkede et stort flertal op om at igangsætte en ny lokalplan for området.

De seneste skitser viser 10 bygninger på mellem 1 og 3 etager fordelt på Nordmolen og i havnebassinet. Her skal blive plads til både boliger og erhverv.

Havnens planer har medført stor debat på Facebook og flere underskriftindsamlinger - både for og imod projektet. - Det er et kardinalpunkt for os, at der er offentligt adgang til molerne, gennem området og på havnepromenaden. Det er der, vi kan give noget tilbage, siger Søren Brink og fortsætter:

- Man vil - ligesom i dag - kunne køre, cykle eller gå langs havnepromenaden hele vejen rundt om byggeriet. Nordmolen vil ikke forandre sig i forhold til de rekreative muligheder, der er i dag. Der vil fortsat være mulighed for at gå en tur på molen, fiske, se solen gå ned eller opleve den kraftige nordenvind med sne og slud om vinteren.

Han bemærker, at erhvervsarealerne har ligget isoleret fra resten af havnen i over 20 år.

- Dengang blev der drevet erhvervshavn fra molen. Der var lukket med hegn og ingen offentlig adgang. Det har vi åbnet op for, og det kommer byggeriet ikke til at ændre på.

- Men hvis ikke det skulle udvikles med rekreative arealer og forretninger, som skaber liv, så har vi jo stadig retten til at drive erhvervshavn i området. Det er ikke i vores interesse. Vi fornemmer stadig, at det var den rigtige beslutning at flytte trafik- og erhvervshavn væk fra Nordmolen.

Ingen kan tjene på det De seneste skitser, som Hundested Havn har fremlagt, viser et byggeri med ti bygninger på mellem én og tre etager. Rammerne for byggeriet vil være 5.800 kvadratmeter boligareal og 2.000 kvadratmeter erhvervsareal. Erhvervsarealet vil blive fordelt med 1.000 kvadratmeter bygget ud i havnebassinet, som kunne være hotel, kontorer, værksteder eller oplevelsescenter, og 1.000 kvadratmeter i stueetagen på Nordmolen, hvor der er krav om publikumsrelaterede erhverv.

Planerne har fået flere borgere til at spekulere i, hvem der i interessentselskabet Hundested Havn I/S, der tjener på byggeriet. Svaret er i følge Søren Brink ingen.

»Interessentskabets overskud og eventuelt fri kapital kan ikke bruges til andet end drift af offentlige havne og kan ingensinde udbetales til den enkelte interessent. Hvis interessentskabet ophæves, skal overskuddet gå til en anden offentlig havn«, skriver havnen i deres pressemeddelelse.

Ingen skygger Den maksimale højde på byggeriet bliver enkelte steder op mod 13 meter, men 3D-modeller, som havnen har fået lavet, viser, at der ikke opstår og dannes skyggegener på badestranden Trekanten.

»Tværtimod er der blevet en helt naturlig overgang mellem strandsandet og de nyopståede offentlige tilgængelige områder med nye udsigtslinjer, når man går fra Skansen og ned mod havnen. Eller hvis man kommer ad Amtsvejen og kigger ned mod færgelejerne, hvor færgerne til Rørvig anløber. Fra badestranden Trekanten vil der være fri udsyn og adgang til området«, skriver havnen i deres pressemeddelelse og fremhæver, at der allerede ligger boliger tæt på havnen og badestranden Trekanten.

Byggeriet skal skabe samspil med de rekreative kunsthåndværkere på midtermolen og integrere området i byudviklingen. Blandt andet med ny detailhandel, som skal skabe yderligere indkøbsmuligheder og publikumsrelaterede aktiviteter, både for borgere og turister året rundt.

