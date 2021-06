Havn vil evaluere betalingsparkering

Et af forsommerens hotte emner i Hundested har været indførelse af betalingsparkering på havneområdet, og på Hundested Havns generalforsamling her til aften berettede bestyrelsesformand Børge Larsen om blandt andet det emne.

"Første gang jeg nævnte regulering af biler på havneområdet var på generalforsamling i september 2019. Efterfølgende har behovet for at strukturere parkeringsforholdene til denne og kommende somre, så der fortsat er plads til alle havnens faste brugere, men også til turister, gæster til havnen, vist sig at være nødvendigt," sagde han og pointerede vigtigheden af at der skal være plads til alle, området forskønnes og at havnen skal fremstå præsentabel uden huller i asfalten.

Indtægter fra p-automaterne går til nye tiltag

"I budgettet for betalingsparkeringen vil der blive øremærket midler til forskønnelse af opholdsarealer, flere cykelstativer, bord/bænkesæt og blomsterkummer, samt yderligere vedligeholdelse af de arealer, hvor der er offentlig adgang. Hvis havnens fremtidige visions- og strategiplan, sammenholdt med kommunens helhedsplan for by og havn, med afsæt i Arktisk Center skal lykkes, kræver det en regulering af trafikken og parkering, lød det fra bestyrelsesformanden, der også kom ind på, at havnen er et komplekst område med mange interessenter, lige som der er indført gratis korttidsparkering.

"Flere ændringer og tilpasninger er foretaget, betaling om natten er fjernet, der er indført ½ times gratis parkering med p-skive, så man kan nå et ærinde og gå i forretninger. I samarbejde er der fundet nogle pragmatiske løsninger. Der vil efter sommeren blive evalueret på betalingsparkeringen, med afsæt i de indkommende henvendelser og kommentarer havnen har modtaget. Vi mangler endnu at se hvordan de mange nye p-pladser på Nordmolen bliver benyttet, hvilket også kan give anledning til ændringer af parkeringsstrukturen," sagde Børge Larsen om det omdiskuterede emne - men formandsberetningen gav også et vue over andre aktiviteter og tiltag i årets løb, herunder de økonomiske forhold med et samlet resultat på over 5 mio. kroner, og desuden omtalte formanden nye butikker, projekt Arktisk Center samt salget af Nordmolen til Halsnæs Kommune for 17,5 mio. kroner.

Krydstogtanløbene er sat på coronapause, men fire cruiseskibe har til gengæld meldt deres ankomst i sommeren 2022.