Sådan vil en havn i Liseleje tage sig ud ifølge præsentationsmaterialet fra Liseleje Havn AMBA.

Havn søger underskrifter

Liseleje Havn AMBA vil samle 750 støtteunderskrifter, så havnen igen kan komme på byrådets dagsorden

Halsnæs - 20. maj 2021 kl. 09:53 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Folkene i Liseleje Havn AMBA har ikke opgivet drømmen om en havn i Liseleje.

Nu forsøger de at samle støtte til et "borgerdrevet forslag" om, at Halsnæs Byråd skal genoptage drøftelsen om etablering af Liseleje Havn.

Det kræver 750 støtteunderskrifter fra stemmeberettigede borgere i Halsnæs Kommune.

"Det kan vi sagtens skaffe," vurderer Hans Jørgen Hansen, som har stillet forslaget på vegne af Liseleje Havn AMBA.

Beslutning taget på forkert grundlag

Forslaget fra havnefolkene begrundes i, at beslutningen fra marts 2018, om at standse arbejdet med Liseleje Havn, ikke var baseret på "en lang række fakta, der kunne være været stillet til rådighed for en neutral beslutning."

Blandt andet anføres det, at det kan betvivles om den planlagte havn kan betegnes som landfast - og dermed omfattet af kystbeskyttelseslinjen.

Desuden betvivles det, om byrådet har haft kendskab til tre eksisterende dispensationer i samme område:

Legepladsen Havtyren og handicapvejen har dispensation for strandbeskyttelseslinjen, mens de to nyeste høfter øst for den gamle havnemole ud for Natura 2000-område er blevet lovliggjort, fordi de er etableret i vandet - ligesom en havn vil blive det, anfører Liseleje Havn AMBA.

Indsamling er i gang Hele begrundelsen fra Liseleje Havn AMBA kan ses på kommunens hjemmeside halsnaes.dk. Her er det også muligt, via nem-id, at afgive en støtteunderskrift. Link til borgerforslaget

Havnefolkene laver også nogle fysiske underskriftslister, som vil være klar i starten af næste uge.

