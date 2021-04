Se billedserie Braemar vender efter planen tilbage til Hundested i 2022 sammen med tre andre krydstogtskibe. Det er ny anløbs-rekord. Foto: Allan Nørregaard

Havn sætter ny krydstogt-rekord

ANLØB: Fire krydstogtskibe kommer til Hundested næste sommer

Halsnæs - 07. april 2021 kl. 04:07 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Efter tre år uden krydstogtskibe kan Hundested Havn i 2022 glæde sig over at sætte en ny anløbs-rekord. Hele fire af de sejlende kolosser sætter næste sommer kursen mod den nordsjællandske havneby, og det er flere, end der før er anløbet på ét enkelt år.

- Det er dejligt, at vi ser ud til at sætte rekord i 2022, og det er en blåstempling af, at der er noget at se i Hundested, siger Søren Brink, havnefoged på Hundested Havn.

Han er manden, der i 2005 fik ideen om at få krydstogtskibe til Hundested, og som 11 år senere stod på kajen og tog i mod trosserne, da det første skib lagde til. Selvom drømmen i første omgang blev indfriet, så har Hundested Havn stadig ikke helt sparket døren ind til krydstogtmarkedet - heller ikke med den nye rekord.

Anløb i Hundested

2016: 3 (Braemar, Saga Pearl, Braemar)

2017: 0

2018: 3 (Braemar, Saga Pearl, Artania)

2019: 2 (Nordstjernen,

Deutschland). Et yderligere anløb var planlagt, men voldsom vind forhindrede Braemar i

at lægge til kaj.

2020: Braemer skulle være anløbet Hundested, men corona satte en bremser for det.

2021: 0

2022 4 (Albatros - 2.juni, Amera - 5.juni, Braemar - 4.juli og Amera - 7. august. - Det er et langt sejt træk at slå endegydigt igennem i krydstogtbranchen. Det er ikke som at knipse med fingrene. Du skal hele tiden holde dig til, være med og gøre opmærksom på dig selv for at skabe noget kontinuitet. Lander vi fire anløb i 2023 også, så begynder det at ligne noget, siger Søren Brink.

Troen tilbage Når krydstogtskibet Albatros lægger til kaj den 2. juni næste år vil det være helt præcis 1.085 dage siden seneste krydstogtanløb. Anløbet bryder det dødvande, som Hundested Havns krydstogteventyr var havnet i. Efter otte anløb mellem 2016 og 2019 kom der ingen krydstogtskibe i 2020 og 2021, og så trak tvivlen som en havgus lige så stille ind i Hundested Havn.

- Vi var begyndt at tvivle på det her, og vi har diskuteret, hvor stor vores indsats fremover skulle være, og nu har vi lige pludselig hul igennem, siger Søren Brink.

For mange år uden anløb kunne i sidste ende slukke krydstogtdrømmen.

Søren Brink(tv.) glæder sig over udsigten til krydstogtskibe i Hundested igen. Det seneste lagde til i 2019. Foto: Allan Nørregaard

- Det er vigtigt, at vi ser ud til at få krydstogtskibe til Hundested igen. I den her branche bliver du hurtigt glemt, og der skulle ikke gå flere år uden anløb. Det havde været rigtig skidt, siger Søren Brink

Men de fire anløb næste år har blæst al tvivl væk og troen på krydstogteventyret er tilbage.

- Vi har besluttet at fortsætte samarbejdet med VisitNordsjælland og investerer den tid, penge og kræfter, som skal til for at vise os frem, siger Søren Brink.

Gamle kendinge Krydstogtbranchen kastede anker i 2020, da coronapandemien umuliggjorde at samle flere hundrede - eller tusinde - mennesker på et skib og sejle ud i verden. De store krydstogtmesser, hvor rederier og havne mødes, er heller ikke blevet afholdt, og Søren Brink har svært ved at finde en forklaring på de mange anløb.

- Jeg har ingen forklaring på, hvorfor vi nu ser flere anløb. En del af det er må tilskrives tilfældigheder, og at vi før har vist os godt frem, siger Søren Brink.

I Hundested bliver krydstogtgæsterne blandt andet mødt af et vikingeskib og kæmpende vikinger. Foto: Kasper D. Dønbo

Bag næste års anløb står da også to gamle kendinge af havnen - rederierne Fred Olsen Cruise Lines og Phoenix Reisen, som tidligere har sendt skibe til Hundested. I 2022 sender Phoenix Reisen tre skibe med plads til over 800 passagerer fra Bremerhavn til Hundested. Det drejer sig om Albatros og Amera - sidstnævnte to gange - som anløb henholdsvis 2. og 5. juni samt 7. august.

Desuden kommer Braemar på visit den 4. juli. Krydstogtskibet har skrevet sig ind i Hundesteds historie, som det første nogensinde til at lægge til kaj. Det kom til Hundested to gange i 2016 og en gang i 2018, og det skulle have været i havnebyen i både 2019 og 2020. Her blev begge anløb dog aflyst på grund af henholdsvis dårligt vejr og corona-pandemien.