Havn med opløftende status: 2019 gav overskud, og 2020 kan slå rekorder

Halsnæs - 11. september 2020

Egentligt burde covid-19 ikke fylde noget i 2019-regnskabet, for der var ingen, som havde skænket den farlige sygdom en tanke, da sidste år gik på hæld. Ikke desto mindre bruger Børge Larsen, bestyrelsesformand i Hundested Havn, I/S en stor del af sin taletid på havnens generalforsamling fredag aften på at tale om coronavirus og 2020.

- Oprindeligt skulle denne ordinære generalforsamling være afholdt i maj måned, men på grund af covid-19 og forsamlingsforbuddet udsatte vi generalforsamlingen til i dag. Vi skal dog stadigvæk vise hensyn og holde afstand til hinanden, siger Børge Larsen.

Det er i marts måned, at mange på havnen forbereder deres sæson og starter nye tiltag og forretninger op. Men i år var det også måneden, hvor WHO meldte ud, at coronavirus nu var en verdensomspændende pandemi, og hvor Mette Frederiksen(S) lukkede store dele af Danmark ned. Det gjorde mange usikre på, hvad sommeren ville bringe.

- Flere åbnede senere og nogle afventede, så vi oplevede det som en langsom start på sommeren. Nogle når måske ikke tidligere års rekorder på omsætning og besøgende, men havnen kan ud fra flere tilbagemeldinger og på vores egne tal se, at havnen har været godt besøgt i år, siger Børge Larsen.

Normalt starter sommeren i følge havnens bestyrelsesmand med sandskulpturfestival og følges op af fiskernes havnefest, som det mest traditionsrige arrangement, der i år blev aflyst for først gang i over 50 år. Også kunsthåndværkermarked, Fiskens dag og aktiviteterne på Klap en fisk - platformen har været aflyst.

- Men danskerne har været flinke til at besøge havnen, og der er kommet rigtig mange 1-dagsturister over med Rørvigfærgen. På trods af alle de forskellige arrangementer der blev aflyst på grund af covid-19, har der aldrig været så mange besøgende på havnen. En bred fordeling over hele sommeren, hvor juli måned toppede på grund af gratis færgebillet mellem Rørvig og Hundested, siger Børge Larsen.

Millionoverskud Havnen har omlagt sit regnskabsår, så regnskabet for 2019 kun løber fra 1. april til 31. december. Ikke desto mindre er det grønne tal på bundlinjen, som Børge Larsen fremviser for de fremmødte interessenter, da fokus faldt på 2019. Helt præcis lyder sidste års overskud på fire millioner kroner.

- Havnen oplever generelt en positiv fremgang. Erhvervshavnen melder også ind med positive tal og en forhåbning for fremtiden. Der er en investeringsvilje og en tro på havnen, som et godt sted at investerede sine penge og aktiviteter, siger Børge Larsen.

Et nærmere kig i regnskabet viser, at havnens indtjening på skibs- og vareafgifter er steget, Det samme er mængden af anløb og gods, som havnen har håndteret. Hundested Havn håndterede i 2019, 270.000 ton gods, mod 215.000 ton i 2018. Stigningen skyldtes især, at der er losset flere sten og skærver.

Til gengæld sejlede Hundested-Rørvig færgen med færre passagerer end året før, og havnen havde færre overnattende både. Begge dele tilskrev Børge Larsen en sommer med regn og ustadigt vejr.

Sejlere flokkes til Hvad tallene præcis bliver for 2020 vides ikke, men det lyder på havnens bestyrelsesformand som om, at det kan blive et rekordår - både for antallet af sejlere med base i Hundested og for antallet af sejlere, der har besøgt havnen.

- Havnen har i år oplevet en stor tilgang af nye sejlere. Vi etablerede hen over vinteren 40 nye bådepladser til større både, og de er alle sammen udlejet. Yderligere har vi 25 bådejere på venteliste. De bådepladser etablerer vi nu her i vinter. Så er den nye lystbådehavn, stort set fyldt op, siger Børge Larsen.

Samtidig har rigtig mange sejlere lagt til i havnen i år.

- Sejlerne har besøgt havnen over hele sæsonen og måske slår vi rekorden i år, på flest overnattende gæstesejlere. Det er stort set uden udenlandske sejlere og autocampere. De er heldigvis begyndt at besøge os her i sensommeren, siger Børge Larsen.

Bedre for udviklingen Han finder også tid i sin beretning til at nævne det store vindmølleprojekt ved Hesselø, som havnen håber at servicehavn for, og Nordmolen, som i årevis har været udset af havnen til opførsel af boliger. Et storstilet byggeri var med politisk opbakning rykket tæt på at kunne realiseres, men henover sommerferien ændrede planerne sig pludseligt, og i midten af august indkaldte Halsnæs Kommune og Hundested Havn sammen til pressemøde. Her gjorde de klart, at kommunen køber en del af Nordmolen tilbage for at opføre Arktisk Center, og at havnens boligbyggeri derfor er skrinlagt.

- Havnen skal fortsat udvikle sig og vi vurderede, at et Arktisk Center kan bidrage til den samlede udvikling på havnen, endnu bedre end boliger på denne unikke placering, som Nordmolen er. Det er vigtigt for mig, at en aftale med Halsnæs Kommune om Nordmolen betyder, at der er udsigt til, at et attraktivt areal på havnen nu kommer til at blive brugt aktivt, siger Børge Larsen og fortsætter:

- I mange år har Nordmolen ligget ubrugt hen og ærlig talt været lidt trist at se på, særligt når man tænker på, hvordan havnen i øvrigt har udviklet sig. Derfor har vi haft et ønske om at udvikle arealet med boliger, men vi har ikke været afvisende over for andre muligheder, hvis der var perspektiv i det set fra havnens side. Det syntes bestyrelsen, der nu er kommet med kommunens meget klare udmelding om, at man vil opføre et Arktisk Center, og derfor ser vi frem til at indgå aftale med kommunen.

En købsaftale er stadig ikke forhandlet endeligt på plads, og den endelig pris kendes derfor ikke. Handlen vil også først komme til at indgå i regnskabet for 2020.