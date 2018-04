Havn klar til krydstogtskibe

Der er under en måned til, at det 196 meter lange krydstogtskib Braemar igen dukker i horisonten ud for Hundested. Anløbet i den nordsjællandske havneby er det første siden 3. august 2016, hvor selvsamme Braemar lagde til, og selv om det er 647 dage siden, at Hundested Havn sidst håndterede et cruise, så er de faktisk allerede ved at være klar.