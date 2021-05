Se billedserie Hundested avn justerer nu parkeringsløsningen. Det betyder blandt andet en halv times gratis parkering på det meste af havnen. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Havn justerer udskældt parkering: -Det her er ikke ligesom et p-hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havn justerer udskældt parkering: -Det her er ikke ligesom et p-hus

TRAFIK: Fremover kan du holde gratis i 30 minutter på hele havnen - minus Nordmolen og Ved Isefjorden.

Halsnæs - 26. maj 2021 kl. 06:28 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Det vakte stor opsigt og postyr, da Hundested Havn fra 1. maj indførte betalingsparkering på havnens arealer. Siden er parkeringsvagter og parkeringsautomater blevet faste indslag på havnen, og selvom havnefoged Søren Brink som udgangspunkt er tilfreds med den nye parkeringsløsning, så har havnen og samarbejdspartneren ParkZone haft brug for at justere nogle ting. Hundested Havn er nemlig ikke helt at sammenligne med en parkeringskælder.

- Normalt skal ParkZone håndtere parkeringshuse, hvor folk kører ind og sætter bilen på time-, dags- eller månedsbasis, men de medgiver, at havnen er et mere komplekst område med mange interessenter, der skal tages højde for, siger Søren Brink og fortsætter:

- Vi er løbet ind i nogle ting, som vi kan se, at vi må ændre på og gøre mere simple. Den opgave har ParkZone taget på sig. Vi har en god dialog med dem, og de er gode til at melde tilbage med nye løsninger, siger Søren Brink.

En gratis halv time Blandt de nye justeringer er, at man overalt på havnen - undtagen Nordmolen og Ved Isefjorden - kan holde gratis i 30 minutter, hvis man sætter parkeringsskiven.

Parkering på havnen

Hundested Havn har lavet udvalgte parkeringsområder på Nordmolen og Ved Isefjorden, hvorfra folk kan gå det sidste stykke ind til havnen. I de to områder vil en times parkering koste syv kroner.

Ved midtermolen vil de nuværende parkeringsfaciliteter blive forbedret og udvidet en smule, og her vil prisen være ni kroner i timen.

Dog vil der på hele havnen - undtagen Nordmolen og Ved Isefjorden - være en halv times gratis parkering, hvis man sætter p-skiven.

Bådejere, foreninger og erhvervsdrivende på havnen har desuden fået parkeringsløsninger. - Før gjaldt de gratis 30 minutters parkering kun på visse dele af havnen, men det gav ikke mening, at man på den ene side af et skilt måtte holde gratis i en halv time, mens man skulle betale for det på den anden side. Derfor bliver der nu en halv times gratis parkering på hele havnen med undtagelse af yderområderne, så man kan løbe et ærinde og gå i forretninger bare ved at sætte p-skiven, siger havnefogeden.

Brug for mange løsninger Siden indførelse af betalinsgparkering har havnen fået mange henvendelser fra folk, som ofte bruger havnen, men er i tvivl om, hvor de må parkere, og hvordan de skal gøre. Søren Brink nævner i flæng bådejere, virksomheder og deres ansatte, turister, frivillige foreninger og folk, der har kombibillet til færgen som eksempler på grupper, der har været brug for at finde løsninger for.

- Vi har fundet frem til nogle løsninger, som vi fornemmer folk er tilfredse med, siger Søren Brink.

Bådejere kan holde gratis parkeret hele året - vinter, efterår og forår hvor de plejer, mens de skal holde Ved Isejorden eller Nordmolen fra juni til september. Samtidig er der lavet særlige abonnementsløsninger til frivillige foreninger, sejl- og dykkerklubber samt erhvervsdrivende.

Af øvrige justeringer kan det nævnes, at man ikke længere skal betale for at holde på havnen om natten, der vil blive opsat flere pile og skilte samt ekstra parkeringsautomater ved restaurant Knud og ved havnekontoret, da mange bruger automaterne fremfor app'en.

Fremover kan man holde gratis 30 minutter på hele Hundested Havn - minus Nordmolen og Ved Isefjorden - hvis man stiller p-skiven. Foto: Niels J. Larsen

Desuden vil der blive etableret nogle handicappladser, som var blevet streget ud.

- Men det er stadig planen, at man skal betale på en handicapparkeringsplads. Sådan gør man på private parkeringspladser i følge parkeringsselskabet, siger Søren Brink.

Han forventer, at de nye justeringer træder i kraft fra 1. juni.

Skal forbedre havn Det er første gang i havnens historie, at der indføres betalt parkering. Det sker med intentionen om at sikre bedre parkeringsforhold og færre biler på havnens centrum.

- Især ved midtermolen har vi haft store problemer i højsæsonen. Redningsvejene har til tider været spærret, og dem, der driver erhverv på havnen, har haft svært ved at komme frem for parkerede biler. Vi håber, at en ny parkeringsløsning kan afhjælpe det, har Søren Brink tidligere sagt til Frederiksborg Amts Avis.

Han tilføjer:

- Vi laver det jo ikke for at gøre det besværligt for faste lejere og forretninger, men for at gøre det nemmere for dem at få kunder til deres forretning, siger Søren Brink.

De penge, som kommer ind fra parkeringsafgifter, skal gå til at løfte og vedligeholde området og sikre en mere præsentabel havn uden huller i asfalten men med forbedrede veje, gangarealer og kajkanter.