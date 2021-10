Borgere og gæster i Hundested kan de næste seks måneder ignorere alle parkeringsrestrktioner på Hundested Havn. Havnen har indstillet betalingsparkeringen indtil 15. marts. Foto: Niels. J. Larsen

Havn indstiller udskældt betalingsparkering

Halsnæs - 06. oktober 2021 kl. 18:04 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Det er foreløbig slut med at trække en parkeringsbillet eller betale ved hjælp af mobiltelefonen, når bilen parkeres på Hundested Havn. Havnen har fra 15. oktober valgt at indstille den udskældte betalingsparkering, som blev indført i området i foråret.

- Flere af vores forretningsdrivende, erhvervslejere og abonnenter er bekymret for handlen i vinterhalvåret, og for om der vil være lokal modstand mod at holde bestemte steder eller betale for at parkere. Det skal de ikke være bekymret for. I sommerperioden har vi reguleret parkeringen, så gæster og brugere af havnen holder forskellige steder, men det er ikke nødvendigt om vinteren, siger Søren Brink, havnefoged på Hundested Havn.

Havnen har onsdag sendt brev ud til bådejere, abonnenter og erhvervslejere om den nye udvikling. Her fremgår det, at betalingsparkeringen vil blive indstillet i et halvt år frem til 15. marts.

- Havnen ønsker at skabe mere liv og vækst, ikke at være bremseklods. Og hvis de erhvervsdrivende tror, at det vil ske til vinter, så vil vi ikke bare se til. Derfor indstiller vi betalingsparkeringen, så alle kan holde gratis alle steder, siger Søren Brink.

Tilfreds med løsning Parkeringsvagter og parkeringsautomater dukkede i foråret op på Hundested Havn, da havnen i samarbejde med ParkZone indførte betalingsparkering i området på op mod ni kroner i timen.

Planerne udløste ramaskrig blandt de lokale, selvom havnen gjorde klart, at de penge, som kom ind fra parkeringsafgifter, skulle gå til at løfte og vedligeholde området.

Parkeringsløsningen blev siden justeret - både med en halv times gratis parkering til alle og gratis parkering til handicapbiler. Og efter en travl sommer er Søren Brink tilfreds med den nye parkeringsløsning.

- Konklusionen er, at vi har fået reguleret parkeringen, så alle er tilfredse med det - føler vi. Vi har fået plads, hvor folk gerne vil tæt på, og hvor der før har været trængt med pladsen. Vi har lavet justeringen undervejs og har netop afholdt et møde med brugere og lejere med nye forslag, som vi også kigger på, siger Søren Brink

Kommer tilbage Borgere og gæster i Hundested kan dog godt vænne sig til, at parkeringsvagterne bliver en ny form for forårsbebudere i byen. Den 15. marts er det nemlig havnens plan at genindføre betalingsparkeringen.

- Det bliver genoptaget igen og kommer meget til at ligne det, som vi sluttede med, siger havnefogeden.