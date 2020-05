Søren Brink og Hundested Havn har hyret vagter for at få bugt med de omfattende problemer, som grupper af unge laver på havnen. Foto: Allan Nørregaard

Havn hyrer vagter: Store problemer med unge

Halsnæs - 09. maj 2020 kl. 04:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Store grupper af unge, som laver hærværk er nu blevet så omfattende et problem for Hundested Havn, at havnen har hyret et vagtværn. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har kæmpe problemer med store grupper af unge mennesker - op mod 20 personer sammen - som overmaler bygninger, knuser flasker på pladser og veje, brænder hul i borde, hiver wirer ned og laver andre former for hærværk, siger Søren Brink, havnefoged på Hundested Havn.

Tirsdag i sidste uge så havnen sig derfor nødsaget til at hyre et vagtselskab.

- Vi har hyret et vagtværn for at få bugt med problemerne, og der vil være vagter på havnen hele døgnet, siger havnefogeden.

Bortviser unge Det er kun et par dage siden, at man i døgnrapporten fra Nordsjællands Politi kunne læse, at flere virksomheder på havnen var blevet udsat for hærværk i form af graffiti på mure, døre og vinduer. Det er i følge havnefogeden ikke enkeltstående hændelser. Problemerne har stået på i noget tid, mens skoler, foreninger og butikker har været lukket ned.

Derfor har havnen nu tænkt sig at indføre strikse regler og slå hårdt ned med bortvisninger fra havnens arealer.

- Vi bortviser alle grupperinger af unge, som er på havnens område med øl og spiritus. Det er allerede trådt i kraft, og i rapporterne fra vagtværnet fremgår det, at de hver eneste aften har måtte bortvise grupper af unge, siger Søren Brink.

Skal tage ansvar - For et par uger siden ringede jeg til politiet hver eneste aften, fordi grupperinger af unge lavede problemer.

Politiet kom i følge havnefogeden hver eneste gang og har også optaget rapport på flere af de unge. Men havnefogeden er frustreret over, at der ikke er meget forståelse at spore hos de unges forældre.

- Jeg har været i kontakt med flere af forældrene, og de tager deres unge i forsvar. Det er frustrerende, at der ikke er mere opbakning fra den kant.

- Vi prøver at lave en hyggelig havn for alle, men få unge mennesker er ved at ødelægge det for et stort flertal af havnens brugere, som godt kan opføre sig ordentligt. Hvorfor er forældrene ikke mere opmærksomme på, hvor deres børn er og hvad de laver?, siger Søren Brink.