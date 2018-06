En afstemning ombord på et krydstogtskib blev en dyr affære for Hundested Havn. Havnen misser et anløb , men må betale en femcifret regning for forberedelserne. Det får havnen til at droppe lignende tiltag. Foto: Allan Nørregaard

Havn dropper valg til søs

Halsnæs - 01. juni 2018 kl. 04:04 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er sidste gang, at et muligt krydstogtanløb i Hundested Havn bliver lagt i hænderne på cruisegæster mange sømil væk. Det slår havnen fast efter et flertal af gæsterne ombord på krydstogtskibet Braemar stemte på København fremfor den nordsjællandske havneby. Da gæsternes stemmer afgør skibets næste destination, blev Hundested forbigået.

Det efterlader en regning på 50.000 kroner til Hundested Havn, som havde klargjort sig til anløb på lørdag. Den risiko ønsker havnen ikke at løbe igen.

- Vi kommer ikke til at sige ja til noget lignende en anden gang. Det er for stort et setup at aflyse. Samtidig bliver det en øv-situation og en skuffelse for alle, når det ikke bliver til noget, siger Søren Brink, havnefoged på Hundested Havn.

Hos VisitNordsjælland, som samarbejder med de nordsjællandske havne om at sikre anløb, er der fuld forståelse for, at havnen sagde ja i første omgang.

- Vi tager hatten af for Hundesteds mod. Som ny destination i branchen må man tage chancer, og de mange stemmer som havnen fik i afstemningen manifesterer, at Hundested har meget at byde ind med som destination, siger Annette Sørensen, direktør for VisitNordsjælland.

Næste krydstogtanløb i Hundested Havn bliver i stedet den 13. juni.