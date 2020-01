Havn åbner planværksted: Vil i dialog med borgerne

En god dialog

Planværkstedet er på mange måder et barn af havnens storstilede projekt om at bygge Nordmolen. Havnen har fremlagt et projekt med 5.800 kvadratmeter boliger og 2.000 kvadratmeter erhverv i bygninger på mellem én og tre etager. På et byrådsmøde i november stemte et stort flertal - 19 mod 2 - for at igangsætte udarbejdelsen af et forslag til lokalplan for boliger på Nordmolen, og det har skabt røre blandt en gruppe lokale borgere, som både på sociale medier og i læserbreve har kritiseret planerne.