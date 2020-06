Havn: Vi vil da have restaurant

Formand for Frederiksværk Lystbådehavn Carl-Erik Anthonsen kan ikke genkende den kritik indehaver af Marks Spisehus, Mark Pedersen, retter mod havnen i forbindelse med, at han flytter sin café fra havnen til adressen Helsingevej 153 ved siden af købmanden på Sandet.

- Vi har forsøgt at få et samarbejde i stand med Mark Pedersen, men det har desværre ikke været muligt, og vi har ikke fået en opsigelse fra lejeren, siger Carl-Erik Anthonsen.

Mark Pedersen begrundede i Frederiksborg Amts Avis tirsdag flytningen af sin café med, at der er dødt på havnen om vinteren, og at havnens bestyrelse kræver en dyr husleje og ikke har råd til at vedligeholde bygningerne.

- Huslejen har været uforandret i tre år. Vi har fået tilbud på et nyt ventilationsanlæg, hvor vi har valgt en miljørigtig løsning, der er dyrere i indkøb, men billigere i drift, hvilket er til fordel for lejeren, så der er slet ikke hold i kritikken, siger Carl-Erik Antohonsen.

- Vi ønsker netop her skal være restaurant eller café. Vi håber, vi får en tilsvarende lejer ind, som vi kan få et fornuftigt samarbejde med og som vil tilbyde noget af det samme. Det er vigtigt, at det er mad til jævne priser, og at folk på havnen kan få et glas øl og købe en isvaffel, siger Carl-Erik Anthonsen.