Se billedserie Seks store skærme skal der bruges til at holde styr på den store flåde af skibe, som Baltic Shipping efter otte år med vokseværk råder over.

Send til din ven. X Artiklen: Havets taxaer har mere travlt end nogensinde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havets taxaer har mere travlt end nogensinde

Baltic Shipping er lykkedes med at flytte gods fra vejen til søen. Det sker ved hjælp af en stor flåde, et utal af anløb og et princip om også at sejle de små ture.

Halsnæs - 25. februar 2021 kl. 18:32 Kontakt redaktionen

Af Kasper Daugbjerg Dønbo

- Hæng lige på et sekund, siger Ronnie Hulstrøm som det første, da han besvarer opkaldet. Baltic Shippings direktør lægger telefonen fra sig og fortsætter den samtale, han var i gang med. Der skal træffes en beslutning, som kræver direktørens indspark.

- Det er en aftale, siger han pludselig ind i telefonen og glider direkte fra den ene samtale ind i den næste.

- Vi har aldrig haft så travlt som i øjeblikket. Jeg kan ikke huske at have set et fragtmarked i det niveau, som det er nu, siger Ronnie Hulstrøm.

Fra virksomhedens hovedkvarter på Hundested Havns bassinkant sætter han kursen for den succesfulde shippingvirksomhed, som flytter gods på verdens store blå motorveje - enten indenrigs mellem danske havne eller til europæiske anløbssteder. Det kan være træstammer fra Baltikum, som skal bruges til flis af danske varmeværker, stålplader fra Frederiksværk til en vindmølleproducent i Nordspanien eller jernbaneskærver fra Grenaa til Vordingborg.

Det bliver til mange - også kortere - ture, og det er i følge Ronnie Hulstrøm en af årsagerne til, at virksomheden har vind i sejlene.

- Vi tror ikke, at vi har genopfundet den dybe tallerken, for kigger du 70 år tilbage, så sejlede der også små fragtskibe mellem de indre danske havne. Vi har holdt liv i den form for coastertrafik, og vi har fundet vores niché. Der er mange, som gerne sejler 5000 tons korn til den anden side af jorden, men der er ikke mange, som beskæftiger sig med det, vi gør. Vi sejler gerne de små ture og vel nærmest havets taxaer, siger han og fortsætter:

- Vi er alle steder og har ekstremt mange anløb i Østersøen. Det kræver en stor flåde, men vi er gode til det nære coastermarked. Ringer du i dag, så stiller vi et skib i morgen. På den måde er det lykkedes at flytte gods fra vejen til søen.

En betragtelig flåde Havde Baltic Shipping været et sejlskib, så havde det nærmest haft vind i sejlet, siden de i 2013 flyttede hovedkvarteret til Hundested fra Charlottenlund. Dengang talte virksomheden bare fem ansatte, men i dag er over 40 mennesker ansat - enten på kontoret i det sorte hus Ved Isefjorden eller som havnearbejdere. I samme tidsrum er Baltic Shipping gået fra at være en lille spiller på coastermarkedet til at råde over en af de største flåder i Østersøen.

- Vi har kommerciel råderet over 53 skibe og tre mere er på vej. Men størrelsen er aldrig en målsætning i sig selv, siger Ronnie Hulstrøm.

Det går godt i Baltic Shipping - det var også tilfældet i 2017, da daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen kom forbi til en snak med Ronnie Hulstrøm. Foto: Kasper D. Dønbo

Direktøren vægter højest, at Baltic Shipping altid kan levere det rigtige produkt til tiden på en effektiv måde og til alle kunder, der henvender sig. Det giver tilbagevendende kunder i butikken og mulighed for, at Baltic Shipping kan vokse sammen med de virksomheder, de leverer til.

- Når man har den mængde skibe, så er det også vigtigt at kunne servicere en masse kunder og sørge for, at skibene hele tiden har noget at sejle med. Det har vi derfor mange folk, der sidder og koordinerer. Udover transport af gods har Baltic Shipping også sat endnu mere ind på at tage sig af arbejdet på selve havneområdet, både når der skal indberettes til myndigheder, losses og lastes - såkaldt klarering. Blandt andet har selskabet investeret i en stribe mobilkraner, der kan laste og losse stammetræ.

- Vi så, at der var et hul i effektiviteten på havnen, når der skulle lastes og losses. Det er et område, som vi i fremtiden vil sætte endnu mere ind på.

Fem krikker i træk Virksomhedens succes kan aflæses direkte på trofæ-hylden, hvor en mindre flok metal-gazeller står på spring. Fem gange i træk har Baltic Shipping modtaget Børsens Gazelle-pris, som markerer en hurtigtvoksende virksomhed som minimum har fordoblet sin omsætning.

- Og jeg har da en formodning om, at vi får en krikke mere ved næste uddeling. Men det bliver sværere at fordoble tallene for hver gang, siger Ronnie Hulstrøm.

Han kalder resultat for 2020 for »fornuftigt«.

- Men det står ikke på mål med de forventninger, vi havde til budgettet. Det blev også lavet på et tidspunkt, hvor vi ikke kunne stave til Covid-19, for vi havde aldrig hørt om det. Så set i forhold til, hvad der er sket i år, så er det gået tilfredsstillende, siger shippingdirektøren.

En brat opvågning 2020 stod i coronaens tegn, og mange brancher og selskaber er enten lukket, gået i dvale eller klynget sig til overlevelse gennem statslige hjælpepakker eller ved at genopfinde deres koncept.

Coasterbrancen gik heller ikke fri for den smitsomme sygdoms lange fangarme.

- Vi mærkede faktisk påvirkningen lige efter påske. Det var som om, at hele fragtmarkedet kollapsede. Der var stort set intet at sejle med, siger Ronnie Hulstrøm.

Sådan så situationen ud frem til august, og Baltic Shipping led i perioden. En uvant sort tid for virksomheden.

- Vi så et mønster allerede i april, hvor der var for lidt at lave for skibene, havnearbejderne og kranerne. Med de huller, som blev slået, var det nødvendigt, at vi tog en beslutning og lagde kursen om. Vi måtte tilbagelevere seks skibe og sige farvel til flere medarbejdere. Det var en brat opvågning, og det var ikke sjovt.

Men med efteråret kom også bedre tider, selvom shippingdirektøren ikke kan sætte en finger på, hvad der fik markedet til at vågne op igen.

- Der var stor købelyst på alle varer, og vi fik pludselig rigtig meget at lave. Siden da er vores aktiviteter bare steget, og det gør, at vi igen er begyndt at ansætte igen og tage yderligere skibe ind, siger Ronnie Hulstrøm.

- Faktisk formår vi på trods af corona at vækste og notere os for en tilgang på 11 skibe set over hele året. Og med den aktivitet og kundedækning vi har, så ser jeg 2021 som et meget stærkt og aktivt år.