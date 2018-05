Se billedserie Opslaget i Facebook-gruppen »Fri Debat Halsnæs« blev lavet af profilen Bastian Wendel den 5. maj. Her præsenteres et projekt om havbrug i Frederiksværk, der kan skabe 8 arbejdspladser og gå i luften inden for et halvt år. Halsnæs Kommune afviser at have modtaget en ansøgning om projektet og kender intet til planer om havbrug ved Frederiksværk. Screendump: Fri Debat Halsnæs på Facebook, 29. maj kl. 12.31

Havbrug og skifergas: Falske erhvervsprojekter dukker op i lokal debat

Halsnæs - 30. maj 2018 kl. 13:54 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den seneste måned er flere opsigtsvækkende opslag dukket op i den lokale Facebook-gruppe »Fri Debat Halsnæs«. Her præsenteres store erhvervsprojekter med base i kommunen med løfte om at skabe arbejdspladser.

Den 5. maj kunne profilen Bastian Wendell løfte sløret for, at der blev søgt om tilladelse til at lave havbrug ud for den gamle havn i Frederiksværk.

»Vi er nogle investorer der starter et havbrug ud foran den gamle havn. Området er lejet af DeNova og vi påtænker at lave en havn som skal servicere bådene som skal sejle ud med fodder og penicillin til fiskene. Vi startede med at ville lave et økologisk havbrug, men der var ikke nok interesse i økofisk. De første tilbagemelding fra staten og kommunen har været ovenud positive, og hvis alt går vel er vi oppe og køre om 6 måneder. Der bliver skabt 8 arbejdspladser og firmaet bliver kaldt Healthy Fisch«, skrev Bastian Wendel i sit opslag.

Profilen har siden skiftet navn til John Holmes, men bar til at starte med samme navn og billede som en lokal mand, der i 2016 startede Nordsjællands Jernhandel og som står opført som direktør i Wendel Holding ApS - begge dele med adresse på Havnevej i Frederiksværk. Profilen har ingen venner, men har fire billeder tilknyttet; et af en metalhal, et af en bil og to af Bastian Wendel.

Da Frederiksborg Amts Avis fanger Bastian Wendel afviser han at stå bag opslaget, men vil ikke snakke om, at han person i så fald udgiver sig for at være ham på de sociale medier.

- Det ikke noget, jeg kender til. Du må ringe til en anden, siger han og lægger røret på.

Firmaet Healthy Fisch kan ikke lokaliseres gennem søgninger på nettet.

Den falske historie er ingen enlig svale.

20 dage senere dukker et endnu et løfterigt projekt op i gruppen. Denne gang vil en flok investorer udvinde skifergas fra Elværket på Stålværkets område i Frederiksværk. Afsenderen er profilen Ke Holst.

»De foreløbige undersøgelser viser at der er skifergaslommer under elværket, hvilket vi gerne ser udnyttet til gavn for Halsnæs og Danmark. Projektet vil efter al sandsynlighed starte medio 2019, da flere godkendelser skal til, inden vi kan starte. Dog er vi positive omkring udsigterne. Der vil selvfølgelig fortrinsvis vælges lokale virksomheder til oprettelse og byggeri af den kommende virksomhed«, lyder det i opslaget, hvor det bliver estimeret, at der bliver brug for cirka 27 medarbejdere i opstartsfasen og 11 mere efterfølgende.

En udmelding der harmonerer dårligt med, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet på vegne af regeringen den 22. februar i år kunne meddele, at der blev lukket for efterforskning og boring efter olie, gas og skifergas på land og i de indre farvande i Danmark.

Et kig på profilen Ke Holst forstærker den første mistanke om fake-news. Der er ikke tale om en erhvervsmand med et stort netværk og en masse opslag. Da Frederiksborg Amts Avis tjekker efter, har profilen ikke venner længere, og profilbilledet er et udsnit af et ansigt, som er umuligt at genkende.

Men der er hverken et havbrug eller et udvinding af skifergas på vej. Det slår Halsnæs Kommune fast.

Kommunen skulle i følge opslagene være kommet med positive tilbagemeldinger, men afviser at have modtaget en ansøgning om et havbrug. De har aldrig hørt om projektet eller navnene bag opslaget.

Heller ikke projektet med skifergas finder kommunen troværdigt.

»Halsnæs Kommune kender intet til en sag om skifergas, og vi vurderer umiddelbart, at der er tale om usand historie. Som offentlig myndighed vil vi ikke blande os i de ytringer borgerne kommer med, eller om den konkrete Facebookgruppe skal være mere påpasselig med, hvilke opslag, der bliver accepteret, men vi kan konstatere, at det hver gang genererer spørgsmål til os som myndighed. Og det er faktisk lidt ærgerligt at skulle bruge de kommunale ressourcer på at afkræfte falske historier frem for at forholde sig til de rigtige historier«, skriver Halsnæs Kommune i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

Jørgen Lassen, administrator i Fri Debat Halsnæs, har tilkendegivet, at opslagene nu vil blive fjernet.