Havbønder hopper med på bølgen

Maritime nyttehaver

”Der er flere og flere, der gerne vil hoppe med på bølgen med de maritime nyttehaver. I vores lokalområde har mange fået øjnene op for, at Danmarks over 7.000 km lange kyststrækning rummer en verden af muligheder for de marine afgrøder, der er fantastiske at spise.

Samtidig med, at de har en række positive effekter for vores miljø. Muslinger bidrager fx til at nedbringe iltsvind i vandet. Sidste år havde vi et arrangement ved Roklubben i Hundested og her meldte en del sig, som interesserede i at skabe en dyrkningsforening i Halsnæs.

Foreningen vil være en unik mulighed for at mødes med ligesindede i et stærkt fællesskab, der fokuserer på gode oplevelser ude i naturen", forklarer Jim Karlstrøm Jensen, der i de sidste tre år har undervist børn og unge ved ’Klap en fisk’ anlægget i Hundested havn.