Har opkøbt gårde for 20 millioner kroner

»Udsigten er et landskabsmaleri fra 1800-tallet«.

Sådan står der i en boligannonce fra Kroghøjvej i Melby. Men sommerhusejere i området frygter, at det om nogle år kan se ganske anderledes ud.

Således har ejendomsmatator, millardær og udlandsdanskeren Svend Petersen indenfor to år opkøbt tre gårde, så han nu ejer hele den grønne kile fra Melby ud mod Liseleje. Senest har han for syv millioner kroner i februar købt Kroghøjgård. Sidste år købte han for 10 millioner kroner Lindegården af byrådsmedlem Walter Christophersen (DF) efter i 2019 at have erhvervet den faldefærdige Muldstensgården for tre millioner kroner.