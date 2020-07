Har forladt Alternativet: - Man følte sig lidt til grin

Benny Nielsen, der var spidskandidat for Alternativet ved sidste valg, er nu bestyrelsesmedlem i Enhedslisten i Halsnæs.

Halsnæs - 23. juli 2020 kl. 04:54 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alternativet var i 2017 for første gang nogensinde at finde på stemmekortet til et kommunalvalg i Halsnæs Kommune. I spidsen for de lokale alternativister stod den nu 68-årige socialpædagog Benny Nielsen, men hans navn kommer vælgerne ikke til at finde under partibogstavet Å ved næste valg.

Spidskandidaten har nemlig forladt Altenativet. Og har i stedet meldt sig i Enhedslisten, hvor han på generalforsamlingen blev valgt til bestyrelsen. Benny Nielsen oplyser at han allerede omkring årsskiftet meldte sig ud af Alternativet, og skyldes en stor skuffelse over de mange dårlige sager og den kværulerende opførsel, som har kendetegnet partiet - i ledelsen og på Christiansborg.

- Jeg følte, at jeg havde lagt meget arbejde i lokalforeningen, og jeg kender lokale kræfter i storkredsen, som gør et kæmpe arbejde, men umiddelbart ser partiet ud til at implodere, fordi der ikke er de rigtige mennesker til at udleve politiken, siger Benny Nielsen.

Han hiver selv partiets valg af ny politisk leder frem som eksempel. Uffe Elbæk meddelte i december 2019, at han trådte tilbage som politisk leder for det parti, som han i 2013 selv var med til at stifte. I et kampvalg med seks kandidater blev Josephine Fock valgt som hans efterfølger den 1. februar i år, men selvom partiets medlemmer pegede på den 54-årige kvinde, så faldt valget ikke i god jord hos flere af partiets prominente navne.

Udmeldingen af Alternativet ser dog ikke ud til at blive Benny Nielsens afsked med lokalpolitik. I slutningen af juni udsende den lokale afdeling af Enhedslisten en pressemeddelelse. Partiet havde holdt generalforsamling og valgt ny bestyrelse. Her figurerede Benny Nielsens navn pludselig. Den tidligere alternativist bekræfter, at han har meldt sig ind i Enhedslisten.

Indtil videre skriver han bestyrelsesmedlem i Enhedslisten på visitkortet, men om der skal stå politiker igen, ved han endnu ikke.

- Vi skal snart have årsmøde i partiet, hvor der bliver lavet en kandidatliste til næste kommunalvalg. Vi må se, hvad medlemmerne siger, men jeg har så absolut stadig en politiker i maven, siger Benny Nielsen.

