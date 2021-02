Katrine Rex , Frivilligcenter Halsnæs, vil gerne høre fra folk, der har lyst til en gang imellem at hjælpe andre med at løse en praktisk opgave. Arkivfoto.

Har du lyst at hjælpe andre?

Frivilligcentret vil lave et netværk af frivillige, som har lyst til at en gang imellem at hjælpe andre med praktiske ting

Halsnæs - 01. februar 2021 kl. 12:41 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Frivilligcenteret og kommunens visitatorer har i et stykke tid samarbejdet om at få ældre ind i sociale fællesskaber. Det er med til at forebygge ensomhed blandt de ældre.

Det har vist sig, at flere af disse ældre indimellem har behov for hjælp til små praktiske ting, som ligger udenfor hjemmehjælpens regi. Og måske har de ikke familie i nærheden, der kan hjælpe.

"Vi er derfor i gang med at oprette et netværk og Facebook-gruppe af frivillige, som har lyst til hjælpe andre med stort som småt," fortæller Katrine Rex, Frivilligcentrets kommende leder og tilføjer:

"Vi ønsker dog at sprede hjælpen ud til så mange som muligt, derfor bliver 'Halsnæs Frivillige Hjælpenetværk' et tilbud til mennesker i alle aldre."

Blandt andet den Frivillige Økonomiske Rådgivning er ofte i kontakt med mennesker, som godt kunne bruge en ekstra hjælp, som er noget andet og mere end den økonomiske.

Det kan f.eks. være at få skiftet en pære i loftslampen, at få hængt et billede op, at hente/aflevere bøger på biblioteket, indkøb eller lignende.

Her i denne tid med corona-restriktioner vil det som en start begrænse sig til hjælp, der stopper ved dørtærsklen. Det kan fx. være at hente pakker eller at plante en krukke med friske blomster, fortæller Katrine Rex.

Frivilligcentrets funktion er at formidle kontakten mellem frivillige og de mennesker der har behov for en hjælpende hånd.

"Vigtigt er det, at hjælpen kan tilbydes en enkelt gang, og så afsluttes relationen. Men det er også en mulighed at hjælpe gentagne gange og aftale f.eks. kørsel til og fra en ugentlig aktivitet. Det er helt op til, hvad den frivillige har lyst og ressourcer til," understreger Katrine Rex.

Hvis man vil melde sig som frivillig hjælper, eller høre mere om netværket, kan Katrine Rex kontaktes på telefon 5369 3889 eller mail: katrinerex@frivilligcenter-halsnaes.dk.

Du er også velkommen til at melde dig ind i facebook-gruppen "Halsnæs Frivillige Hjælpenetværk"