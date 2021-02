Se billedserie Hans Sørensen i garagen med sin store samling. Historien om arven efter Hans Sørensen fortælles i TV2-programmet ?Når arven splitter os - Peters kamp?, som vises torsdag 11. februar kl. 21.50. Fotos: Laila Miermont.

Hans Sørensens fremmede arving

I TV2 programmet “Når arven splitter os” fortælles historien om arven efter veteranbilsentusiast og samler Hans Sørensen, Frederiksværk

I 2018 falder Laila Miermont over nogle fotos af Frederiksværks gamle sprøjtehus og Hans Sørensen, da hun på Industrimuseet Frederiks Værk er i færd med at scanne og registrere Frederiksværk Ugeblads gamle papirfoto-arkiv.

Det leder frem til, at hun en dag får Hans Sørensen til at berette historien om, hvordan byens gamle sprøjtehus ender med at blive genopført som garage og værksted på Fredens Allé i Frederiksværk.

"Min første tanke er IKKE: 'Wow, hvilken fantastisk gammel bygning det er', men hvor fantastisk mange værdier, der befinder sig derinde!" fortæller Laila Miermont og fortsætter:

"Garagen er fyldt med gamle veteranbiler, bl.a. en Bentley og fire Austins fra 1920' og 1930'erne. Og fra loftet hænger skilte, lygter, modelskibe, veteranbilreservedele og veteranbiler i børnestørrelse og meget, meget mere."

"Glasskabene langs væggene er fyldt til bristepunktet med en eksklusiv samling af modelbiler og brandværnssager, som selv en amatør som jeg ved, er en hel del værd. Virkeligt et syn for samlere og som kun få er heldige at få lov at beundre," fortæller Laila Miermont.

En kollega fra museet er med ved det første besøg, og begge tager nogle få fotos inde i garagen.

"Det var ok, at vi tog lidt billeder, men vi måtte ikke bruge dem i avisen, fordi Sørensen var bange for, at der ville blive indbrud, hvis nogen så værdierne, hvilket vi godt forstod efter at have set det hele med egne øjne."

Dør på hospice Af forskellige årsager bringes artiklen om Hans Sørensens garage først i Halsnæs Avis omkring fem måneder senere - den 5. februar 2019. Link til artikel

"Et par dage senere ringer jeg til Sørensen for at høre, hvad han synes om artiklen. En telefonsvarer henviser mig til en mand, der fortæller mig, at Hans Sørensen er død kun få timer inden avisen udkom. Han forklarer mig, at han var et slags plejebarn af Sørensen, og at han har passet, plejet og hjulpet Hans Sørensen med at udrede hans værdier det sidste halve år, mens Sørensens helbred blev værre."

Til sidst kunne Hans Sørensen krop ikke længere modtage dialyse for den diabetes, han havde kæmpet med i årevis, og han afgik ved døden 84 år gammel på Arresødal Hospice 5. februar 2019.

Men hans død omtales ikke i avisen.

"Manden beder mig om at afstå fra skrive et mindeord, da ingen må vide, at Hans Sørensen er død, pga. af risikoen for indbrud i huset med de mange værdier. Det forstår jeg jo så godt, og afstår derfor at skrive noget og fortæller heller ikke nogen, at han er død."

Sønnen ringer Halvanden måned senere ringer telefonen hos Laila Miermont:

"Det er Peter Raasø, der siger, at han er Hans Sørensens søn! Han har læst min artikel i Halsnæs Avis og vil gerne høre lidt om den for ham, og andre tættere på Sørensen, helt ukendte mand, der pludselig bestyrer arven efter hans far - og dermed har ansvaret for at udrede og få vurderet alle værdierne i Sørensens hus samt tømme det."

Peter Raasø vil kun få udbetalt tvangsarven efter sin far, og arvens størrelse afgøres af værdien af boet.

"På grund af en dårlig skilsmisse og følgende fjendskab mellem forældrene er kontakten ebbet ud mellem far og søn, og det ender med, at Peter Råsøe udpeges som tvangsarving. Han har derfor ingen adgang til boet, men mistænker alligevel, at der er noget uldent ved den måde boet gøres op. Jeg sender ham de fotos, vi har taget, og siger han kan bruge dem, som han vil."

TV2 ringer Et år senere ringer produceren af programmet "Når arven splitter os" til Laila Miermont:

"De er i gang med et tv-program om Hans Sørensens arv og spørger, om de må bruge vores fotos, hvilket jeg selvfølgelig siger ja til," slutter Laila Miermont.

"Når arven splitter os - Peters kamp" vises på TV2 torsdag 11. februar kl. 21.50.

TV2 skriver om udsendelsen:

"Da Peters far dør, er det en fremmed mand, der arver farens værdifulde veteranbiler. Hvem er han, og hvorfor han skal arve? Det forsøger Peter at finde ud af."