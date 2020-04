Handelsstandsforening siger nej tak til Corona-initiativ

Hundested Erhverv har som bekendt stor succés med at tegne folkeaktier i denne Corona-tid for at støtte op om det lokale forretnings- og erhvervsliv. Nu forsøger folkene bag et koncept »vielskervoresby.dk« at etablere en online handelsplatform, der som det hedder i en pressemeddelse skal redde det lokale butiksliv i Frederiksværk via platformen Vielskerfrederiksvaerk.dk.