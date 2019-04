Gabriele Rehfeld deler prævention ud til de unge i Halsnæs. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Halsnæs viser vejen: Færre aborter og uønskede graviditeter

Halsnæs - 17. april 2019 kl. 11:51 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af de seneste år er antallet af aborter og uønskede graviditeter blandt unge i Halsnæs faldet markant. Årsagen skal findes i det simple tiltag; at dele gratis prævention ud til kommunens unge.

- Det er helt afgørende for vores tilbud, at vi deler gratis prævention ud i kombination med rådgivning, siger Gabriela Rehfeld, jordemoder og leder af Ungdomsmodtagelsen i Halsnæs.

I 2012 lå tallene for aborter, uønskede graviditeter og teenagemødre højt i Halsnæs. Det var medvirkende til, at man i 2013 åbnede en ungdomsmodtagelse, der tilbyder de unge et sted, hvor de kan få rådgivning inden for både medicinske, psykiske og sociale spørgsmål. Og så deler de gratis prævention ud.

I 2014, hvor man startede med at dele gratis prævention ud, blev der registreret 21 uønskede graviditeter i Halsnæs. I 2017 blev der registreret mindre end 5.

- Tallene taler jo for sig selv, siger Gabriela Rehfeld og tror på, at det kan blive endnu bedre.

- Det er kun mig, der sidder i Ungdomsmodtagelsen. Hvis vi kunne udvide tilbuddet, ville vi også se tallene blive endnu bedre, siger hun.

Tallene er faktisk så gode, at andre kommuner er begyndt at kopiere Halsnæs' idéer om at dele gratis prævention ud. Herning, Bornholm og senest Fredericia har siden startet lignende projekter op, og det kan der være flere grunde til. De økonomiske fordele for kommuner og regioner er nemlig også til at tage og føle på. Udgiften til aborter er én ting, men tilbuddet om gratis prævention betyder også færre teenagemødre, som risikere ikke at få en uddannelse og typisk er mere udsat for tvangsfjernelse af barnet.

- Hvis vi undgår det, er det jo en samfundsbesparelse, der vil noget. Undgår vi bare én tvangsfjernelse af et barn, er min årsløn tjent ind, siger Gabriela Rehfeld.

Nye tal som Sundhedsdatastyrelsen i starten af april offentliggjorde på eSundhed.dk, viser, at der både generelt blandt kvinder og specifikt hos teenagere ses et fald i antallet af provokerede aborter de sidste ti år. I 2008 blev udført knap 3.000 aborter blandt kvinder mellem 15 og 19 år i Danmark og i 2019 er det tal under det halve.

Den gratis prævention giver de unge bedre mulighed for at beskytte sig mod uønsket graviditet, men det er også en måde at få kontakt til særligt sårbare unge.

- Når man uddeler gratis prævention, vil det tiltrække nogle unge mennesker, der også har brug for hjælp på andre områder. Det er meget nemmere for de unge at komme op og bede om gratis prævention, end at bede om hjælp til psykiske og sociale udfordringer. Men når de først er her, så kan det åbne for disse samtaler, siger Gabriela Rehfeld.

Det er dog afgørende, at tilbuddet ikke kun er for de sårbare.

- Man skal rigtig langt ud, før man definerer sig selv som sårbar. Men hvis man åbner dørene for alle, så kommer de sårbare. Og de kommer tilbage, før det bliver rigtigt slemt, siger hun.

De unge vil, ifølge Gabriela Rehfeld, rigtig gerne beskytte sig mod graviditet. Men det er vigtigt, at de finder en præventionsform, der passer dem, hvis de skal blive ved med at beskytte sig, og præventionen skal virke efter hensigten. Med tilbuddet om gratis prævention, er det derfor en fordel, at de unge har bedre mulighed for at prøve forskellige typer prævention.

- Især som ung, kan det være svært at huske p-piller, og så er sikkerheden jo ikke særlig stor. Så det første jeg spørger om, er om de er gode til at huske at tage piller. Hvis ikke, er det måske en god idé med en hormonspiral eller p-stav. De langtidsvirkende præventionsformer har også en positiv effekt på aborttallet, fordi de unge ikke glemmer præventionen. Samtidig viser undersøgelser, at hvis præventionen er gratis og informationen er god, så er brugertilfredsheden generelt højere ved de langtidsvirkende metoder, siger Gabriela Rehfeld.