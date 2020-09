Halsnæs vil søsætte Nordkystens Fremtid: - Vi er klar til at starte

Halsnæs gør klar at søsætte det store kystsikringsprojekt og ventes at fremme sagen i ednne måned, som den første af nordkystkommunerne.

Kommunen har ikke tænkt sig at vente på, at Hillerød og Helsingør også er klar til at gå videre med de storstilede kystsikringsprojekt.

26. september 2020

Efter årevis med analyser, beregninger, modeller og vurderinger er Halsnæs Kommune nu klar til tage næste skridt i det storstilede kystsikringsprojekt Nordkystens Fremtid. Det fortæller flere byrådspolitikere til Frederiksborg Amts Avis i forbindelse med, at en såkaldt »fremmesag« om projektet er på dagsordenen i byrådet.

- Projektet går nu fra at undersøge og diskutere til, at vi beslutter os for at gennemføre det. Ved at fremme sagen her søsætter vi officielt projektet og sejler fra havn, siger Steen Hasselriis(V).

Lignende ord komme fra Anja Rosengreen(SF), udvalgsformand for miljø og plan.

Kystsikring Nordkystens Fremtid skal beskytte kysten mellem Hundested og Helsingør mod at forsvinde ved at sandfodre otte udvalgte område.

I Halsnæs Kommune drejer det sig om en strækning på 7,5 km fra Kikhavn til Liseleje.

Der planlægges strandfodring med ral og sand op til kote 2 m.



Halsnæs Kommune har siden 2014 brugt 4,9 millioner på projektet.

- Det er en myndighedsbeslutning om, at vi gerne vil videre med projektet. Vi er klar til at trykke på knappen og sige »go« , siger hun.

Fremmes projektet nu, kan kommunen nå at søge statslige puljer om tilskud i november. Det vil samtidig betyde, at en endelig beslutning om projektet kan tages i foråret 2021, så sandfodringen kan begynde i 2022 eller 2023.

Venter ikke Halsnæs, Gribskov og Hillerød kommuner har siden 2014 samarbejdet om det fælleskommunale projekt, der skal sikre Nordkysten mod 50-årshændelser og erosion, ved at sandfodre otte strækninger på i alt 35 kilometer - 7,5 af dem i Halsnæs mellem Kikhavn og Liseleje.

De to andre kommuner er endnu ikke klar til at fremme sagen, men Halsnæs har ikke tænkt sig at vente af den grund.

- Vi er klar, og projektet er klart, og der ikke brug for at samarbejde længere. Det hjælper også projektet bedre, hvis vi går forrest, siger Anja Rosengreen.

Hun fremfører, at der i de andre kommuner er der interne politiske årsager til, at de ikke er klar. I Halsnæs er der til gengæld politisk enighed om projektet.

- Vi har været glade for det fællesprojekt, men selv hvis Helsingør eller Hillerød beslutter sig for ikke at gå videre med projektet, så vil vi starte det op i Halsnæs. Vi kommer ikke til at vente, siger Steen Hasselriis.

Har taget lang tid Han sad som borgmester med for bordenden, da de tre nordsjællandske kommuner indgik aftalen om det fælles kystsikringsprojekt, og han glæder sig over, at det langt om længe bliver sat i gang.

- På den ene side er jeg glad for, at vi er kommet så langt, at sagen nu officielt bliver fremmet. På den anden side er det helt utroligt, at vi startede sagen op i 2014, men først ser ud til at kunne hælde sand på kysten i 2022 eller 2023. Det havde jeg ikke regnet med dengang. Jeg forestillede mig, at tidsperspektivet var tre-fire år, ikke otte-ni. Det er godt nok lang tid, siger Steen Hasselriis.

I første række De første indikationer på, at Halsnæs som den første kommune går i gang med kystsikrignsprojektet, kom da Udvalget for Miljø og Plan behandlede sagen den 23. september. Her indstillede et enigt udvalg, at byrådet fremmer sagen og varsler, at projektets fremtidige bidragsfordeling formentlig bliver, hvor lodsejere i 1. række må betale regningen gennem et nyt kystlaug.

Beregninger fra Halsnæs Kommune viser, at den samlede pris for lodsejere i Halsnæs vil være 34,7 mio. kr. for initialfodringen og 12,5 mio. kr. hvert 5. år for vedligeholdelsen. Et nyt kystbeskyttelseslag har mulighed for 25-årige lån i Kommunekredit med kommunal garanti. Taksten vil da blive ca. 340 kroner per meter kyststrækning.

En grundejer med 30 meter kyst vil få en samlet udgift på cirka 10.200 kroner årligt.

Betalingsmodel til debat Tidligere har det været til debat, om lodsejere længere inde i landet skulle medfinansiere projektet. Den ide kom igen op at vende, da Halsnæs Kommune holdt møde for kystlaug og lodsejere tidligere på måneden.

Blandt de tilstedeværende var der opbakning til projektet og til sandfodring, men også et ønske om større kommunal finansiering og om, at også andre end lodsejere i 1. række kunne bidrage til betaling af projektet.

- Jeg tror ikke, at der er flertal for at lade projektet finansieres ud af skattekassen, siger Steen Hasselriis og lukker også luften ud af de fremmødtes andet ønske.

Det vurderes nemlig vanskeligt, og forbundet med stor risiko for at blive underkendt af klagenævnet, at lave en bidragsfordeling, der pålægger ejere i baglandet at betale. Hvis en sag bliver hjemvist af klagenævnet vurderes det at give forsinkelse af projektet på cirka år.

- Vi har ikke kunne finde objektive kriterier for, hvordan sådan en betalingsmodel skulle se ud. Men jeg sagde på borgermødet, at vi gerne høre fra folk, hvis de har en objektiv betalingsmodel, og vi har modtaget ét forsøg på en sådan siden da, som vi skal kigge på, siger Steen Hasselriis.