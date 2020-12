Halsnæs til kamp mod bander

- Man kan ikke sige at bandekriminaliteten er stigende i Halsnæs, vi har ikke registreret flere sager, men vi ved at der foregår handel på gadeniveau. Det et ikke så tydeligt og synligt, men vi vil i samarbejde med kommunen kigge dybere i baggrunden for hvordan det opstår, særlig på fokus på de unge, som bliver opsøgt af miljøet, siger vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston, der er leder af forebyggelsescentret i Nordsjællands Politi.

En indsats mod rocker- og bandekriminalitet og særligt bandernes rekruttering af nye medlemmer og salg af stoffer står øverst på listen for Halsnæs Kommune og Nordsjællands Politi de kommende to år.

