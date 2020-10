Halsnæs som skrækeksempel

Et udkast til vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse fra Erhvervsstyrelsen ligner noget, der er skrevet i en nabohave til megasommerhusene på den tidligere Asserbohusgrund!

Det er netop nogle af de gener, som Asserbohus Grundejerforening har påpeget ved flere lejligheder overfor Halsnæs Kommune og her i avisen efter, at de 12 store sommerhuse er opført.

Politikerne i Halsnæs har da også tidligere på året taget konsekvensen af deres tidligere beslutninger ved at lægge afstand til det, som er kaldt »partylandsbyer« og »udlejningsfabrikker«. Derfor er forvaltningen i kommunen i øjeblikket i gang med at udarbejde en samlet lokalplan for et større område i Asserbo, der sætter retningslinjer for nye udstykninger af sommerhusgrunde.