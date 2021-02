Se billedserie Landets kommuner skal være vildere, mener miljøministeren. Bl.a. til glæde for insekterne. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo Foto: unknown

Halsnæs skal være endnu vildere

Halsnæs - 10. februar 2021 kl. 09:43 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

»Rå og autentisk« var de nøgleord man satte på Halsnæs i forbindelse med et visionsprojekt for nogle år siden. Nu kan det blive endnu vildere.

Miljøminister Lea Wermelin lancerede tirsdag en kampagne om at blive »Danmarks vildeste kommune«, og den er formand for Udvalget for Miljø og Plan Anja Rosengreen (SF) helt med på.

- Jeg har fået rigtig mange borgeropfordringer på meget kort tid, så derfor har jeg foreslået at vi deltager i Halsnæs kommune, siger Anja Rosengreen og fortsætter:

- Det er en rigtig god sag. Biodiversiteten, altså forskelligheden i naturen er under stort pres, så det er vigtigt at vi gør mere for at skabe gode levesteder for planter, insekt- og dyreliv. Når der så er en ramme som en konkurrence der hjælper med at øge opmærksomheden hos alle, ja så er det klart, at det skal vi bakke op og få Halsnæs med i også.

Med udspring i at Hjørring kommune i efteråret lod græsset gro og gav naturen mere plads i DR-serien »Gi' os naturen tilbage« har miljøminister Lea Wermelin sendt et brev til landets 98 kommuner, hvor hun opfordrer dem til at være med i en konkurrence om at blive Danmarks Vildeste kommune.

Frem til den 24. marts kan landets kommuner tilmelde sig konkurrencen, hvor der er lagt op til fri leg i bestræbelserne for at gøre sin kommune vildere. Indsatserne vil blive fulgt af dommerpanelet, der ud over miljøminister Lea Wermelin består af bonde(røv) og tv-vært Frank Erichsen og biolog Morten DD Hansen.

- Der er på ganske få timer kommet rigtig mange tags og personlige beskeder til mig fra borgere i Halsnæs. Med opfordring til at vi deltager - den interesse skal da bare gribes og så skal vi sammen finde ud af, hvordan vi kan bidrage, siger Anja Rosengreen.

Hun er gået igang med at sikre en politisk stillingtagen til deltagelsen inden tilmeldingsfristen 24. marts, som i øvrigt er dagen før de næste byrådsmøde.

- Det bliver jo på denne måde endnu sjovere at hjælpe naturen, når vi kan se at hele Danmark trækker på samme hammel, konstaterer Anja Rosengreen.