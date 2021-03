Halsnæs skal med i vild konkurrence

For få uger siden opfordrede miljøminister Lea Wermelin til deltagelse i konkurrencen om at være Danmarks vildeste kommune, og den opfordring er der foreløbig fuld opbakning til i miljø- og planudvalget her i kommunen.

"Nu skal vi så bruge lidt tid på at tænke over organisering af vores indsats, og her tænker jeg, at medlemmer fra Grønt Råd kunne spille en rolle i forhold en styregruppe, som kan hjælpe med at sætte alle gode folks gode ideer lidt i system og sikre, at der er faglig opbakning og viden til rådighed, til de borgere der gerne vil bidrage med f.eks. at gøre deres have vildere. Hvilke planter og blomster er de rigtige at så i hvilken jord?" fortæller udvalgsformand Anja Rosengreen (F) og nævner flere muligheder for at bidrage til en vildere og mere naturmangfoldig kommune.

Der kan sikres plads dyreliv i det gamle haveaffald, dele af marker eller industrigrunde kan tilsås med blomsterfrø til gavn for insekterne, eller naturlig vegetation kan få lov at vokse frem.

"Denne her øvelse lykkes kun, hvis vi er mange der gør noget. Jeg vil i særlig grad opfordre vores virksomheder og lokale erhvervsdrivende til evt. at stille arealer til rådighed - for eksempel i kanten af marken, skabe et sammenhængende stykke der ikke pløjes, noget af den jord som alligevel ikke giver det store udbytte," foreslår udvalgsformanden og henviser til DRs programmer om vilde haver for mere inspiration om emnet.

Som led i konkurrencen om den vildeste kommune skal nye vilde arealer måles op og registreres, og i den forbindelse vil der på et tidspunkt blive mulighed for at melde ind, men endnu er projektet kun i startfasen.