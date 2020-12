Halsnæs på 'den sorte liste'

Selvom Halsnæs har kunnet 'prale af' at klare sig rigtigt godt under coronakrisen med relativt få smittede, så er Halsnæs Kommune kommet med på 'den sorte liste' over 38 danske kommuner, som på grund af bekymrende høj covid-19 smittespredning omfattes af nye, skrappe restriktioner fra onsdag.