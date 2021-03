Onsdag var der kø udenfor Gjethuset til test, men de ventende kunne nyde det gode vejr. Foto: Niels J. Larsen

Halsnæs op på podieplads

Halsnæs - 31. marts 2021 kl. 16:05 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Så lykkedes det Halsnæs Kommune at komme på podieplads, som man siger indenfor sportsverdenen. Det er dog ikke noget som får borgmester Steffen Jensen til at løbe rundt med armene over hovedet.

Det er nemlig den kedelige statistik som Danmarks tredje mest Corona-smitteramte kommune det drejer sig om. På onsdagens opgørelse fra Statens Serum Institut har kun Ishøj og Høje Tåstrup flere smittede indenfor de seneste syv dage beregnet forholdsmæssigt pr. 100.000 borgere.

Halsnæs har nået et såkaldt incidenstal på hele 262, svarende til et reelt antal nye smittede den seneste uge på 82. Bag dette tal gemmer sig, at der er konstateret 14 nye smittede i kommunen siden tirsdag. Tallet er målt på 4168 testede.

Onsdag morgen modtog Halsnæs Kommune påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at alle skoler og fritidsordninger skal holde lukket hele næste uge. Der er etableret mobilt testcenter ved Maglehøj i hele påsken, og fredag og lørdag bliver det også muligt at blive testet i Ølsted, hvor der også er meldt om smittetilfælde på skolen.

Alle Halsnæs-borgere er opfordret til at lade sig teste, og det lader til at budskabet er ved at trænge ind. Således var der hele onsdagen også kø udenfor Gjethuset. Onsdag eftermiddag tog det dog blot omkring 20 minutter at nå igennem køen og blive testet.

Skærtorsdag åbner Gjethuset først for test kl.12.00, da der skiftes udbyder.