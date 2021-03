Forsmag på lokale motiver, malet af de kendte kunstnere Lyndbye og Hammershøi. Her et motiv fra Vinderød, år 1837. Ill. SMK

Halsnæs-kunstskatte vises frem digitalt

I en tid med coronalukkede kulturinstitutioner og museer er mange nok ved at være sultne efter nogle nye kulturelle oplevelser, og det kan der måske rådes bod på med kunstkig på et særligt Danmarkskort, lanceret af Statens Museum for Kunst (SMK).

Frederiksværk og Hundested har i århundreder tiltrukket mange prominente kunstnere, og området er godt repræsenteret på kortet med en række lokale motiver fra kendte malere som Ring, Hammershøi og Lundbye.

"De næste otte uger sætter vi fokus på otte forskellige danske områder, og i uge 13 zoomer vi ind på hovedstadsområdet. Fra mandag 29. marts og den følgende uge deler vi lokale kunstværker og gode kunsthistorier fra København og omegn – heriblandt Halsnæs," melder kunstmuseet, der har oprettet Facebookgruppen Kunstens Danmarkskort.

Kunstens Danmarkskort er lavet ved hjælp af kunstig intelligens, som har placeret kunstværkerne på kortet ud fra titler og beskrivelser.

"En smart teknologi - men ikke uden fejl. Som en del af projektet opfordrer vi derfor alle lokalkendte til at hjælpe museet med at opdatere kortet. Kender man til det nøjagtige gadehjørne eller det præcise sted i skoven, hvor et motiv stammer fra, kan man foreslå en ny placering på kortet," lyder opfordringen fra Statens Museum for Kunst, der håndterer henvendelserne og løbende opdaterer kortet.