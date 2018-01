Sundhedshuset i Frederiksværk er i spil til placeringen af Energitilsynet.

Halsnæs klar til nye bosættere

Halsnæs - 20. januar 2018 kl. 04:17 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Steffen Jensen (S) fik onsdag aften en sød besked fra en medarbejder i Energitilsynet, der skal flytte med de statslige arbejdspladser til Halsnæs.

- Det bliver man i godt humør af. Har bedt hende om at hilse hendes kollegaer fra mig, skriver borgmesteren på Facebook.

Over hele spektret har det vakt stor glæde i Halsnæs Kommune, at de nuværende 78 arbejdspladser i Energitilsynet som led i regeringens planer skal flytte fra den nuværende adresse i Valby til Frederiksværk. Og såvel borgmester Steffen Jensen som forgængeren Steen Hasselriis (V) slår fast, at man i Halsnæs også er klar til at modtage i medarbejdere, som vælger ikke alene at flytte arbejdspladsen til Halsnæs, men også vil slå sig ned i kommunen.

De slår fast, at der er muligheder for nye boligarealer i både Kregme Syd, Ølsted og Hundested, hvor man bl.a. har Højbjerg-området.

- De kommende arbejdsplader giver nye muligheder, når folk arbejder her kan de se her er smukt og er mange fritidsmuligheder og kulturoplevelser og at man samtidig kan bo her for det halve, samtidig med at ægtefællen måske arbejder i Hillerød. Så vi kan få en tilflytning af veluddannede mennesker, som vi har brug for, siger Steen Hasselriis.

Det synspunkt bakker Steffen Jensen op og noterer sig at tilgang af ressourcestærke borgere det kan hjælpe med at rykke på kommunens profil med mange borgere, der har brug for hjælp. Men selv om medarbejderne skulle vælge at blive boende og pendle til Frederiksværk, ser borgmesteren andre perspektiver:

- Det er jo et godt indspil til ønsket om at forlænge motorveje, at der kommer 78 statslige arbejdspladser, siger Steffen Jensen og nævner også den kollektive trafik, hvor Halsnæs aktuelt er truet af besparelser.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag.