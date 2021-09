Halsnæs imod indhegnet naturpark

Se billedserie Halsnæs Kommune har i et høringssvar til Naturstyrelsen givet udtryk for, at de ikke ønsker større indhegninger i naturnationalparker. Foto: Niels J. Larsen Foto: Niels Jørgen Larsen

Halsnæs - 30. september 2021 kl. 04:56 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Halsnæs Kommune er - i lighed med med andre kommuner og en del fagfolk - imod planerne om at skabe større indhegninger af den frie natur i forbindelse med etablering af nye naturnationalparker, hvor et muligt område er Tisvilde Hegn, Melby Overdrev og Liseleje Plantage.

Det skriver kommunen i et høringssvar til Naturstyrelsen, hvor man fremhæver, at »netop områdets vidtstrakte og uhindrede frie adgang for dyr og mennesker mellem Liseleje og Tisvildeleje er et af områdets helt særlige kvaliteter og grundlag for store naturoplevelser«.

Man anfører i svaret, at indhegning vil give besvær og utryghed for familier, der færdes i området på tur i skoven eller til eller fra stranden.

Urimelig kort frist Samtidig påtaler man, at kommunen kun har fået knap 14 dage til at komme med høringssvar.

»En høringsfrist på knap 14 dage medfører i sagens natur, at forslaget ikke kan nå at gennemgå relevant borgerinddragelse og sædvanlig politisk behandling«.

- Specielt dette med tidsfristen er ret kritisabelt. Det har betydet, at vi ingen tid har haft til at give et kvalificeret svar. Havde der været tid til en politisk behandling, kunne vi måske have undgået en mindretalsudtalelse og være kommet med et samlet svar, i stedet for at jeg måtte søge at opnå et flertal, siger borgmester Steffen Jensen (S).

Mindre områder af Melby Overdrev er allerede indhegnet af hensyn til naturpleje. Her ses Skotsk højlandskvæg på overdrevet. Foto: Niels J. Larsen

Det er Enhedslisten og SF, der har fået tilføjet en mindretalsudtalelse i høringssvaret til Naturstyrelsen.

Hindrer adgang Udover den urimelig korte frist til høringssvar er borgmesteren heller ikke begejstret for oplægget til naturparkerne.

- Jeg deler regeringens fokus på mere natur, men er som andre borgmestre og fagfolk en smule skeptisk for indholdet. En planlagt indhegning vil hindre den fri adgang til vores natur, uanset om det er familien, som går en tur i skoven eller de mange som dyrker motion. Samtidig bør man bedre afdække, hvordan det at skabe urørte områder får betydning for folks adgang til naturen, siger Steffen Jensen og fortsætter:

- Videre bør man være varsomme om, hvilke dyr man udsætter i området. Er det klogt eller kunstigt at udsætte dyr, som ikke forekommer her? I Nordsjælland er der ikke langt fra natur til beboede områder og det er ikke ufarligt, når dyr krydser veje.

Borgmesteren vil ikke afvise at støtte planerne om naturparker, men føler han er nødt til at vide mere om indholdet og sikre, at der tages hånd om de forskellige problematikker, før han er klar til at bakke op.

Lavt hegn På Melby Overdrev er mindre områder i dag allerede indhegnet og der er udsat dyr, men det er, som Steffen Jensen påpeger, netop for at holde bevoksningen nede og bevare naturens særpræg og biodiversiteten.

I en mindretalsudtalelse til høringssvaret fra Halsnæs Kommune anfører Enhedslisten og SF, at man støtter en nationalpark i Tisvilde Hegn, men hvis den skal indhegnes, skal det være med et lavt hegn, og man ønsker ikke, at »Hundeskoven« ved Liseleje skal indgå.

Naturstyrelsen har afvist Halsnæs Kommunes ønske om en fristforlængelse, men dog meddelt at der i november bliver mulighed for en ekstra høring i de kommuner, hvor 10 nye naturnationalparker skal ligge.