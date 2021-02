Halsnæs i vild konkurrence

Miljøminister Lea Wermelin har igangsat en kampagne om 'Danmarks vildeste kommune', og det tiltag synes viceborgmester og udvalgsformand Anja Rosengreen, at Halsnæs Kommune skal deltage i.

Kampagnen med konkurrence kører på Facebook, og lokalpolitikeren fortæller, at hun har modtaget mange borgeropfordringer på meget kort tid.

"Derfor har jeg foreslået at vi deltager i Halsnæs Kommune, da det er en rigtig god sag. Biodiversiteten, altså forskelligheden i naturen er under stort pres, så det er vigtigt at vi gør mere for at skabe gode levesteder for planter, insekt- og dyreliv. Når der så er en ramme som en konkurrence der hjælper med at øge opmærksomheden hos alle, ja så er det klart, at det skal vi bakke op og få Halsnæs med," forklarer formanden for miljø- og planudvalget, Anja Rosengreen (F).

Hun har modtaget en del beskeder fra borgere med opfordring til at kommunen deltager: "Den interesse skal da bare gribes, og så skal vi sammen finde ud af, hvordan vi kan bidrage. Konkurrencen løber til 2022 så det vigtigste lige nu, er at nå en politisk stillingtagen inden tilmeldingsfristen den 24. marts. Så det er jeg gået i gang med her til morgen," fortsætter hun.