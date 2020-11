Halsnæs i Bevægelse: Denne gang kun for kvinder

Det var de to store overvejelser der blev gjort da Halsnæs Avis i samarbejde med Frederiksværk Firma Idræt for to års tid siden legede med tanken om at søsætte 'Team Halsnæs i Bevægelse' - et tilbud til mænd i alderen +45 år, med hang til sofa og fjernbetjening, om at komme ud og prøve det lokale foreningsliv.

Ti foreninger på ti uger lød knaldtilbuddet i avisens spalter dengang. Man må sige, at mandfolkene tog imod det gode tilbud. To vintre i træk har Team HIB været i aktion, to forskellige hold af 10-12 mænd med modet til at trække i træningstøjet, få rørt musklerne og få sved på panden.

Skub bagi

Denne gang er det dog ikke et tilbud til de inaktive mænd, men til kvinder der har lysten og modet til at stifte bekendtskab med foreningslivet.

Halsnæs Avis har fået utrolig meget respons tilbage i forbindelse med de to sæsoner med Team HIB – ikke mindst fra netop kvinder:

”Det lyder bare så spændende, og det er rigtig sjovt at følge deltagerne, men hvorfor laver i ikke også et hold for kvinder som trænger til et skub bagi for at komme ud af døren og få rørt sig”, lød det bl.a. fra en læser da sidste sæson blev søsat.

Og jo selvfølgelig, kvinderne skal da også have muligheden for at stifte bekendtskab med det lokale idrætsliv, og derfor bliver Team HIB anno 2021 kun for kvinder.