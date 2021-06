Halsnæs har rekorden i lærere uden en læreruddannelse

Halsnæs er den kommune i landet, som har flest lærere i folkeskolen uden en læreruddannelse. Alligevel ligger Halsnæs rimelig fint, når det gælder kompetencedækning - altså om undervisningen varetages af en lærer med kompetencer i det pågældende fag. Arkivfoto.

... derfor kæmper Halsnæs for læreruddannelse i Hillerød

Halsnæs - 03. juni 2021 kl. 12:39 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Tre nordsjællandske kommuner topper listen over kommuner med flest lærere i folkeskolen uden læreruddannelse:

1. Halsnæs (34,6 procent).

2. Frederikssund (32,7 procent). 3. Gribskov (31,1 procent) Denne kedelige statistik vil der formentlig kunne rettes op på, hvis der etableres en læreruddannelse i Hillerød.

Halsnæs og Hillerød kommuner har henvendt sig til KP (Københavns Professionshøjskole), som står for læreruddannelsen i Region Hovedstaden, for at afdække muligheden for en læreruddannelse i Hillerød.

KP er positivt indstillet, men påpeger at det kræver en prækvalifikation, for at de kan udbyde den fulde uddannelse i Nordsjælland. Derfor skal KP kunne dokumentere, at det vil være bæredygtigt både fagligt og økonomisk.

Det har nu ført til et bredt forpligtende samarbejde, som omfatter otte nordsjællandske kommuner og KP.

Hvorfor Hillerød? Men hvorfor er det vigtig for Halsnæs at få en læreruddannelse placeret i Hillerød?

Udvalgsformand Helge Friis (S) svarer:

"Vi har ikke nok faguddannede lærere. Hver tredje lærer i Halsnæs har ikke en læreruddannelse, og vi har svært ved at skaffe lærere med de linjefag, vi har brug for."

"Med en læreruddannelse i Hillerød vil vi bedre kunne tiltrække de lærerkræfter, vi har brug for. "

"Flere fra vores område vil vælge en læreruddannelse, og flere vil vælge at blive boende i Halsnæs i stedet for at flytte til København og blive boende der."

Helge Friis fortæller, at det politiske arbejde med at gøde jorden for at få en fuld læreruddannelse til Hillerød har stået på i længere tid.

Han noterer samtidig, at netop Hillerød var nævnt som ny base for en læreruddannelse i det regeringsudspil, der kom for nylig, om flere uddannelser fordelt rundt i Danmark.

"Vi fortsætter samarbejdet om en bæredygtig læreruddannelse i Nordsjælland. Jeg er overbevist om, at det nu vil lykkes," slutter Helge Friis.

Kompetencedækningen er ikke så ringe endda

Halsnæs er som nævnt den kommune i landet, som har flest lærere i folkeskolen uden en læreruddannelse. Trods dette ligger Halsnæs rimelig fint, når det gælder kompetencedækning.

Altså om undervisningen varetages af en lærer med kompetencer i det pågældende fag.

"Det er kompetencerne, der er det vigtigste. Ikke hvor mange, som har en læreruddannelse. Nogen har en universitetsuddannelse, andre har opnået kompetencer ved efteruddannelse. Vi har i Halsnæs en kompetencedækning på 87,1 - det må siges at være rigtig flot," siger Helge Friis.

Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for skoleåret 2019/2020 på 88,4.

Flere af de øvrige nordsjællandske kommuner, som har flere uddannede lærere end Halsnæs, ligger lavere i kompetencedækning.

F.eks. er kompetencedækningen i Gribskov 85,5 og i både Frederikssund og Hillerød er den 86,4.