Halsnæs forbereder vaccinationer

12. december 2020

Mange ser frem til, at der hurtigst muligt bliver sat gang i vaccinationer mod COVID-19. Forskellige myndigheder er da også allerede godt i gang med at forberede vaccination af borgerne. Det gælder også Halsnæs Kommune, hvor der nu nedsættes en arbejdsgruppe, der bl.a. får til opgave med at hjælpe Region Hovedstaden med at udpege de borgere og ansatte, som i første fase får tilbud om at blive vaccineret.

Derudover skal arbejdsgruppen sørge for, at der er de rigtige fysiske rammer til vaccinationer og i det hele taget sørge for, at der er så meget styr på logistikken som muligt. Det kan blive en kæmpe opgave at løse.

Blandt de grupper der formentlig vil være langt fremme i køen er beboere og ansatte på plejecentrene. Andre sårbare grupper af borgere og ansatte der arbejder med disse grupper vil nok også være langt fremme i køen. Den præcise prioritering afventer dog endelige udmeldinger fra de ansvarlige myndigheder.

»Der bliver tale om en meget stor opgave for både stat, regioner og kommuner. Opgaven er også så stor, at man nok ikke skal forvente, at alt kører perfekt fra dag et. Men Halsnæs Kommune vil gøre alt for at prioritere vores del af opgaven og afsætte de ressourcer, som kræves,« lyder meldingen fra kommunen.

De seneste tal for Halsnæs sagde fredag 67 nye smittetilfælde indenfor den seneste uge. Det er igen en lille stigning således at man er oppe på det hidtil højeste incitenstal.

Torsdag fik man en geografisk fordeling af de smittede. Flest tilfælde er konstateret blandt borgere med bopæl i Hundested med 28. Der har været 18 i Frederiksværk plus to i Kregme. Torup har også to. Området Liseleje-Asserbo-Melby har ni tilfælde, mens Ølsted er noteret for fem.

54 procent af de smittede er mænd.