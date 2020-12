Ubudne gæster i form af indbrudstyve er en grim oplevelse. Men i Halsnæs er risikoen for indbrud rekord-lav. Arkivfoto: AdobeStock. Foto: Andrey Popov/Andrey Popov - stock.adobe.com

Halsnæs er den sikreste: Rekord-få indbrud i 2020

I Nordsjælland er Halsnæs den kommune, som oplever suverænt færrest indbrud pr. indbygger

Halsnæs - 14. december 2020 kl. 10:59 Af Kim Larsen

Det er meget ubehageligt at komme hjem til et hus, hvor fremmede mennesker har været inde og rode rundt i ens private ting. Et ubehag, der ofte et overgår ærgrelsen over det, som måtte være stjålet.

Og så er der al besværet, oprydning, politi og papirarbejde med forsikring.

Heldig er der nu langt færre som oplever indbrud i deres hjem end tidligere.

Siden 2017 er antallet af indbrud i private boliger i Nordsjælland hvert år faldet. Her i 2020 er faldet ekstra stort, og det glæder politidirektør Jens-Christian Bülow.

"Indbrud er med til at skabe utryghed blandt borgerne, og et af vores strategiske fokuspunkter har også i år været at nedbringe antallet af indbrud i privat beboelse. Derfor glæder jeg mig også over, at tallene viser, at langt færre borgere i år har været udsat for indbrud i forhold til sidste år, siger politidirektøren.

De største fald er sket i Hillerød og Halsnæs Kommuner, hvor antallet af anmeldte indbrud er faldet med henholds 49 og 45 procent.

Egedal Kommune har som den eneste kommune oplevet en stigning i tallene på to procent.

Covid-19 spiller ind De laveste antal anmeldte indbrud er registreret i april, maj og juni, hvor mange borgere arbejdede hjemme på grund af COVID-19-situationen.

"Når så mange borgere arbejder hjemmefra, eller i øvrigt holder sig mere hjemme, får indbrudstyvene sværere vilkår. Samtidig må det formodes, at de lukkede grænser i Europa også har haft effekt på antallet af indbrud i politikredsen, idet vi i 2020 ikke i samme omfang som tidligere år har antruffet omrejsende kriminelle," siger Jens-Christian Bülow.

Halsnæs er den sikreste kommune

Sammenlignes antallet af indbrud de første 11 måneder i årene 2017 til 2020, så er der sket næsten en halvering i Nordsjælland de seneste tre år fra 4.617 indbrud i 2017 til 2.460 i 2020.

Kigger man på tallene for Halsnæs, så er antallet af indbrud i samme periode faldet fra 174 i 2017 til 56 i 2020.

Det er et fald på hele 68 procent!

Halsnæs Kommune er suverænt den kommune i Nordsjælland med færrest indbrud. Også selvom der tages højde for antallet af indbyggere.

I Halsnæs har der i 2020 (jan. - nov.) anmeldt 1,8 indbrud pr. 1.000 borgere.

I de tre nabokommuner er indbrudshyppigheden: 2,8 i Hillerød og 3,4 i både Frederikssund og Gribskov.

Med andre ord er risikoen for indbrud i f.eks. Frederikssund og Gribskov næsten dobbelt så stor som i Halsnæs.

Men det er borgerne i Gentofte og Rudersdal kommuner, der oftest har haft ubudne gæster i form af indbrudstyve her i 2020.

Værst ser det ud i Rudersdal med 5,9 anmeldte indbrud pr. 1.000 borgere. Men trods denne bundplacering, kan man alligevel i Rudersdal glæde sig over, at det går den rigtige vej: Antallet af anmeldte indbrud er nemlig faldet med hele 44 procent fra 2017 til 2020.

Tænd lys og forebyg indbrud Nordsjællands Politi har et par gode råd til at forebygge indbrud i denne mørke tid:

Med et par tænd-og-sluk ure, kan du nemt sørge for, at der automatisk bliver tændt og slukket lys i forskellige dele af din bolig. På den måde ser det ud som om, du er hjemme, og det gør din bolig mindre udsat for indbrud.

Hvis du vil gøre noget ekstra, nu hvor du er i gang, kan du også installere udendørs lys og bevægelsessensorer. Det gør det sværere for tyven at snige sig ind på din grund, og samtidig bliver det lettere for naboerne at se, hvis der er ubudne gæster på vej ind til dig.

FAKTA Indbrudshyppighed:

Antal indbrud pr. 1.000 borgere (jan.-nov. 2020 )

Halsnæs 1,8

Hillerød 2,8

Fr. sund 3,4

Gribskov 3,4

Helsingør 3,5

Egedal 3,9

Fredensborg 4,0

Lyngby-Taarbæk 4,2

Allerød 4,4

Furesø 4,6

Gentofte 5,0

Rudersdal 5,9 Udregnet på basis af tal fra Nordsjællands Politi