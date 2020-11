Halsnæs er bedst til at få flygtninge i beskæftigelse

- De nye tal viser med al tydelighed, at vi er lykkedes rigtig godt med de integrations- og beskæftigelsesindsatser, vi har sat i værk. Det er glædeligt, for vi ved, hvor vigtigt det er for en vellykket integration, at du som flygtning kommer ud og er en del af arbejdsmarkedet, men også at du får mulighed for at stå på egne ben og kan forsørge dig selv, udtaler Annette Westh.