Halsnæs er Danmarks mindst ejendomsvenlige kommune

»Ventetiden er lang i Halsnæs, når kommunen skal behandle byggesager, hvor dage hurtigt bliver til uger. I 2020 er byggesagsbehandlingstiden i kommunen i gennemsnit 45 dage. Det er en del længere end i 2019, hvor behandlingstiden var 29 dage. Samtidig tager Halsnæs sig godt betalt. Timeprisen på at få behandlet sin byggesag ligger på 735 kr. per time. I gennemsnit koster det 525 kr. per time at få behandlet sin byggesag i resten af landet.«

I følge EjendomDanmark vægter det også tungt, at Halsnæs Kommune opkræver maksimal grundskyld. Samtidig skriver man at stigningen i ejendomsforbrydelser, der bl.a. tæller indbrud og hærværk, den højeste i hele landet. Siden sidste år er der sket en stigning på 29 procent.

- Det er gået fra skidt til værre for ejendomsvenligheden i Halsnæs det seneste år. I en tid hvor dansk økonomi er trængt pga. coronakrisen, er det særligt vigtigt at værne om dem, der ønsker at lægge sine investeringer i kommunen. Høje skatter og afgifter sender ikke et særligt godt signal og kan få både borgere og erhvervsliv til at søge andre græsgange, siger han.