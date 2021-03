Mens lærere og skolepædagoger kan blive testet i arbejdstiden to gange ugentligt, så skal personale i dagtilbud og sociale tilbud lade sig teste i deres fritid. Den strategi er borgmester Steffen Jensen bange for ikke kommer til at virke. Arkivfoto. Foto: Photographer Bjarke MacCarthy

Halsnæs-borgmester tvivler på fritidstest

Borgmester Steffen Jensen har svært ved at se, hvordan det kan sikres, at ansatte i dagtilbud og sociale tilbud lader sig teste to gange om ugen i deres fritid

Halsnæs - 03. marts 2021 kl. 09:15 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Borgmester Steffen Jensen ser frem til, Halsnæs Kommune får to faste testcentre - en med lyntest, og en med PCR-test.

"Det vil give mening, at det ene testcenter skal være i Hundested og det andet i Frederiksværk. Men om det bliver PCR-test det ene eller andet sted, får vi nok ikke lov at bestemme. Måske kommer til at fortsætte, som det var i sidste uge med PCR i Gubben, Hundested, og lyntest i Gjethuset, Frederiksværk. Og så håber jeg, at det bliver den mere behagelige næsetest, for den nuværende tror jeg afholder mange fra at lade sig teste" siger Steffen Jensen og fortsætter:

"Jeg kan godt være bekymret for om to faste testcentre er nok, hvis også kommunalt ansatte skal bruge dem. Så er det nok lige i underkanten."

"Men i det hele taget kan jeg godt være lidt bange for, om strategien kommer til at virke. For vi kan formentlig ikke kræve, at medarbejderne lader sig teste to gange om ugen, hvis det skal ske i fritiden. Og skal det ske i arbejdstiden, så kan vi på nogle områder stå med mangel på personale, ligesom det selvfølgelig vil koste nogle penge."

"Det kan også opfattes som forskelsbehandling af de ansatte, at skolelærere kan blive testet på arbejdspladsen og i arbejdstiden, mens pædagoger og andre måske skal bruge deres fritid på det."

"Jeg er ikke sikker på, at det kommer til at fungere i praksis, og derfor håber jeg, at man kan finde en model nogle 'håndtag', som giver kommunerne mulighed for at sikre, at vi får testet medarbejderne," slutter borgmester Steffen Jensen.

Mindre værd? Landets pædagoger er i frontlinjen hver dag med mange kontakter - både med forældre, kollegaer og selvfølgelig masser nærkontakt med børnene.

Flere steder i landet har man set, at den ekstra smitsomme britiske coronavariant i løbet af ingen tid kan sprede sig i f.eks. daginstitutioner.

Men myndighederne har ingen plan for regelmæssig testning af de ansatte i landets daginstitutioner. De har i stedet fået beskeden: I kan blive testet i jeres fritid. Og husk at gøre det to gange om ugen.

"Nu har vi vist samfundssind og passet vores arbejde gennem hele coronapandemien. Hvis man ønsker, vi skal testes, så må det ske i vores arbejdstid," lyder det fra pædagogernes FTR i Halsnæs, Hanne Byskov, som fortsætter:

"Vi udfører et arbejde at stor samfundsmæssig værdi. Det er på tide, at vi bliver prioriteret i stedet for at blive puttet bagerst i køen hele tiden."

"På skolerne bliver lærere og pædagoger testet i deres arbejdstid, men vi får besked på at gøre det i vores fritid. Vi føler det som om vores arbejde bliver anset som værende mindre værd," konstaterer Hanne Byskov.

