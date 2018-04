10102013 Frederiksv ¬ ærk, Halsn ¬ æs. ¬ Åbent hus pÅí Produktionsskolen ¬ Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Halsnæs bliver center for ny uddannelse

Halsnæs - 23. april 2018

Halsnæs bliver sammen med Helsingør modercenter i Nordsjælland for den kommende FGU-uddannelse, der er en sammenlægning af tilbud for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og ikke har arbejde. Det blev besluttet på et møde mandag formiddag.

Det ny uddannelsestilbud, der i Halsnæs får base omkring den nuværende produktionsskole i Frederiksværk, placeres i flere kommuner, men Halsnæs får altså sekretariatsfunktion med formentlig en håndfuld arbejdspladser.

- Det er jeg rigtig glad for, vi har en god produktionsskole med næsten alle tilbud samlet, og mit håb er at vi samlet i tæt samarbejde med de andre kommuner kan give det bedste tilbud til de unge mennesker, siger borgmester Steffen Jensen (S), der var med til at forhandle aftalen på plads.

Med FGU sammenlægges en række eksisterende tilbud for unge under 25 år: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse, erhvervsgrunduddannelse, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne under 25 år.

Fem kommuner havde budt ind på at få en moderinstition - Helsingør, Hillerød, Gribskov, Halsnæs og Frederikssund. Aftalen skal nu officielt godkendes i de enkelte byråd.