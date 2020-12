Se billedserie Arrenakke Bakke er udset som 'knudepunkt' for flere stiforløb, og en renovering af trappen har fået førsteprioritet - men der er ikke afsat penge i budgettet. Fotos: Kim Larsen.

Send til din ven. X Artiklen: Halsnæs: Stinet skal udbygges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Halsnæs: Stinet skal udbygges

Der er lagt en plan for et mere sammenhængende net af rekreative stier - med skiltning

Halsnæs - 20. december 2020 kl. 08:33 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Halsnæs kan byde på både flotte landskaber og varieret natur, men der mangler et sammenhængende stinet for cyklister og vandrende.

Det vil Halsnæs Kommune gøre noget ved.

I december 2018 besluttede byrådet, at der skulle udarbejdes en plan for et sammenhængende rekreativt stinet og skiltning.

Her i 2020 er de eksisterende stier i kommunen blevet kortlagt, og Udvalgt for Miljø og Plan har nu lagt en plan for det videre arbejde i 2021.

Der skal tages fat på at udbedre eksisterende stier, som er i dårlig stand, og der skal påbegyndes afmærkning af stiforløb, så der skabes nogle sammenhængende stiruter rundt i hele kommunen.

Nye sammenhængende stiruter Der er lavet forslag til fem nye afmærkede stiforløb, som alle vil binde eksisterende stier sammen.

Udvalget for Miljø og Plan har besluttet hurtigst muligt at sætte gang i arbejdet med afmærkning af to stiforløb fra Hundested til Arrenakke og fra Arrenakke til Strø bjerge. I alt ca. 40 km.

Strø Bjerge til Arrenakke, et 21 km langt stiforløb fra de fredede ås Lundebakke ved Strø Bjerge i kommunens sydøstlige hjørne. Herfra gennem Ølsted by og videre gennem engområderne ved Kregme til Arrenæs og bronzealderhøjene. Fra Arrenæs videre gennem Frederiksværk-skovene over Vinderød til Arrenakke.

Hundested til Arrenakke, et 19 km langt stiforløb langs Isefjordkysten og til Grønnesse Skov, hvor det går nordover mod Torup og herfra østover og til Brødemoseskov og til Arrenakke.

På sigt kan de to stiruter forbindes videre fra Arrenakke Bakke til den såkaldte Pilgrimsrute, som fører til Helsingør.

Udvalget har også besluttet, at der skal laves anlægsforslag til de tre øvrige stiforslag:

- Frederiksværk Station til Hyllingebjerg, ca. 7 km.

- Nødebohuse til Grønnesse Skov, ca. 5 km.

- Store Karlsminde til Gråstenvej, ca. 6,5 km.

Ingen penge afsat til trapperenovering

I 2020 er de mest brugte stier og stianlæg, f.eks. trapper, blevet kvalitetstjekket. Det har ført til forslag til renoveringer, men også forslag til udvidelser af eksisterende stiforløb. I alt 12 forslag, som er blevet prioriteret i tre lag.

Øverst på den prioriterede liste står Arrenakke trappe, som har stor rekreativ værdi, da den forbinder Liseleje/Asserbo-området med den fredede bakke med den storslåede udsigt.

Den ca. 50 meter lange trappe er ca. 20 år gammel og i meget dårlig stand.

En totalrenovering af trappen ventes at koste 120.000 kroner, som administrationen havde foreslået finansieret via 'Pæn Kommune-puljen'. Men det var der ikke opbakning til i Miljø og Plan, fortæller udvalgsformand Anja Rosengreen (SF):

"Så enten må vi give en tillægsanlægsbevilling, eller også må vi tage det med som budgethåndtag ved næste budgetlægning."

Kom til kort Det samlede rekreative stinet samles i et kort, som udgives i 2021 og distribueres til biblioteker og turistkontorer. Kortet udgives også digitalt via kommunens hjemmeside.

"Alle eksisterende stier er blevet kortlagt, mange af dem kender folk sikkert ikke i forvejen. Og med de nye stiforløb får vi et fint forgrenet net af afmærkede stier i Halsnæs - det bliver så godt!" siger udvalgsformand Anja Rosengreen.