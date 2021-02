Halsnæs: Laveste smittetal i 18 uger

Med bare tre nye covid-19 tilfælde den seneste uge er smittetallet i Halsnæs er igen under bekymringsgrænsen. Det er mere end fire måneder siden sidst. Grafikken bygger på tal fra Statens Serum Institut.

Halsnæs Kommune er med i det eksklusive selskab på nu 18

kommuner, hvor coronasmitten ligger under bekymringsgrænsen

Halsnæs - 16. februar 2021 kl. 12:33 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Med bare tre nye registrerede covid-19 tilfælde i Halsnæs den seneste uge, er kommunen nu igen kommet under bekymringsgrænsen på 20 covid-19 tilfælde pr. 100.000 borgere.

Det er 18 uger siden Halsnæs Kommune sidst lå på den rigtige side af denne grænse - det var i øvrigt i uge 41, ugen før efterårsferien.

Det går den rigtige vej, med faldende coronasmitte, næsten alle steder i landet. Netop nu ligger 18 danske kommuner under myndighedernes bekymringsgrænse.

De fire ø-kommuner Læsø, Samsø, Langeland og Bornholm, topper listen med færrest nye smittede.

Lige herefter følger halvøen og kommunen Halsnæs.

Mens det går rigtig godt for Halsnæs med en incidens (smittehyppighed) på bare 9,6, så ligger vores tre nabokommune mange gange højere: Gribskov (63,5), Hillerød (56,8) og Frederikssund (77,6).

Hurtigere genåbning? Nogle borgmestre fra kommuner med lavt smittetal, samt flere folketingspolitikere, presser på for at give kommuner med lave smittetal mulighed for at tage næste skridt i en genåbning.

Men det kor er Halsnæsborgmester Steffen Jensen ikke med i:

"Jeg er rigtig glad for at smittetrykket igen er så lavt i Halsnæs. Det er ikke nogen selvfølge, bare se til vores nabokommuner. Jeg synes vil være fint, hvis nogle eksperter sætter sig sammen og kigger på, om det vil være fornuftigt med en differentieret genåbningsproces," siger Steffen Jensen og fortsætter:

"Jeg kunne nok blive populær på at kræve skoler og butikker i genåbnet her i Halsnæs. Men jeg synes ikke, det ville være i orden, at jeg som lægmand skulle gøre mig klog på det. Jeg har det, som de fleste andre formentlig, at jeg gerne ser der åbnes så hurtigt som muligt - når det er sundhedsmæssigt forsvarligt."

Mere besøg på plejecentre Styrelsen for Patientsikkerhed har netop lempet på besøgsrestriktionerne på landets plejecentre.

Der nu ingen begrænsning for, hvor mange besøgende, der må komme i beboerens egen bolig - og der er ikke længere krav om, at besøg skal foregå udendørs eller i særlige besøgslokaler.

Besøgende på plejecentre skal fortsat overholde regler omkring afstand, værnemidler og hygiejne, ligesom ophold på fællesarealer endnu ikke er tilladt.

Besøg skal ske direkte gennem have- eller terrassedøre - eller med personalets hjælp, hvis direkte adgang til boligen udefra ikke kan lade sig gøre.

Halsnæs Kommune opfordrer alle til at få foretaget en kviktest eller en PCR-test forud for besøg på et plejecenter.

Status på kviktest 136 ansatte i kommunens skoler brugte muligheden for at lade sig kvikteste i arbejdstiden i ugen før vinterferien, hvor 0.-4. klasseeleverne var tilbage i skole.

"Det er pænt mange sammenlignet med andre steder," konstaterer borgmester Steffen Jensen.

I næste uge (uge 8) er det planen at uddanne et antal medarbejdere til et kommunalt testteam, som helt eller delvist kan afløse det private firma, som lige nu står for testningen på skolerne.

Kviktestmuligheden for personale i dagtilbud lader derimod vente på sig. I slutningen af januar blev personalet på landets dagtilbud lovet to ugentlige kviktest på arbejdspladsen.

I Halsnæs nåede testbilen kun et enkelt besøg i kommunens dagtilbud, inden der kom melding fra højeste sted, at al testkapacitet skulle overføres til landets plejecentre.

"Det giver ingen mening, at personale på skoler kan blive testet i arbejdstiden, mens personale i dagtilbud ikke kan blive det. Vi mangler nogle klare spilleregler i forhold til testkapaciten," siger Steffen Jensen.

Fortsat lyntest i Gjethuset Siden testcentret slog dørene op i Gjethuset for nogle uger siden, er der blevet kviktestet 200-250 personer i døgnet.

"Set i lyset af, hvor mange der bor i Halsnæs Kommune, så er antallet af tests pr. døgn rimelig pænt. Det gælder også, hvis man sammenligner med tilsvarende testcentre i andre kommuner," skriver kommunen på sin hjemmeside.

Der er åbent alle ugens dage kl. 8-20, og der skal ikke bestilles tid.

Svaret på lyntesten kommer efter ca. 15 minutter.

PCR-test i Gubben Hele næste uge (22.-28 februar) har borgere i Halsnæs Kommune mulighed for at få foretaget en PCR-test i Gubben i Hundested.

Der er åbent fra kl. 8-13.45, og der skal ikke bestilles tid.

Ved en PCR-test bliver man podet i halsen, og svaret foreligger som regel inden for 48 timer.

85+ årige vaccineres nu De første, som fik tilbudt vaccinen, var beboere på plejecentre og i andre plejeboliger. Det blev efterfulgt af gruppe to, som er borgere over 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Derefter kom turen til gruppe tre - borgere over 85 år. På grund af manglende leverance af vacciner, var det i første omgang de 93+ årige, som fik tilbudt vaccine.

Der er kommet nye leverancer, og dermed flere ledige tider, så nu kan alle borgere på 85 år og derover bestille tid til vaccine.