Borgmester Steffen Jensen var i 2019 med ved indvielsen af Rideklubben Hundesteds ny ridehal og staldbygning på Slettebjerggaard. Det viser sig nu, at Halsnæs Kommunes tilladelse er givet på et forkert grundlag. Arkivfoto.

Halsnæs Kommune underkendt: Ridehal ligger for tæt på nabo

I 2019 fik Slettebjerggaard miljøtilladelse af Halsnæs Kommune til at opføre en ny ridehal 18 meter fra naboskel, men afstanden burde have været 30 meter, fastslår Miljø- og Fødevareklagenævnet

Halsnæs - 21. september 2021 kl. 15:03 Af Kim Larsen

HUNDESTED Efter at have bekriget hinanden i årevis, begyndte de to rideklubber HUR og Slettebjerggaard Rideforening for 7-8 år siden at nærme sig hinanden så meget, at de aktivt begyndte at forberede en sammenlægning med Slettebjergaard som base.

Glæden var derfor stor i den fusionerede Rideklubben Hundested, da borgmester Steffen Jensen med snoreklip 30. november 2019 kunne indvie en splinterny staldbygning og ridehal på Slettebjerggaard Ridecenter, som supplement til det gamle ridehus.

Hermed var der plads til 48 heste og ponyer i staldene.

Naboklage Men ikke alle var begejstrede!

Allerede 2. august 2019, ca. fire måneder inden den festlige indvielse, klagede en nabo over den miljøtilladelse, som Halsnæs Kommune havde givet 8. juli 2019.

Og det skulle vise sig, at naboen havde en sag.

I klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet er bl.a. anført, at ridehallen ikke er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift.

Derudover klages bl.a. over, at bygningerne har industriel karakter og skæmmer landskabet og udsynet til skoven.

Også udsigten til øgede støv- og støjgener, som følge af flere daglige ridninger og dermed mere trafik til Slettebjerggaard, er med i klagen.

Det er dog kun spørgsmålet om afstandskrav til naboskel, som klagenævnet tager stilling til, idet nævnet lægger til grund, at en ridehal er et husdyranlæg.

Og skal et husdyranlæg ligge mindre end 30 meter fra skel, så kræver det dispensation

"Det fremgår (...), at den ansøgte ridehal placeres 18 meter fra naboskel. Ridehallen overholder dermed ikke afstandskravet på 30 meter til naboskel efter husdyrbrugslovens § 8, stk. 1, nr. 7. Halsnæs Kommune har ikke i tilladelsen meddelt dispensation herfra."

"Nævnet ophæver derfor kommunens afgørelse af 8. juli 2019, og hjemviser sagen til fornyet behandling."

Hvad sker der nu? Men hvilken konsekvens har så denne afgørelse?

Det spørgsmål har vi stillet leder af Natur og Miljø i Halsnæs Kommune, Lis Vedel:

"Afgørelsen går formelt på, at vi skulle have taget udgangspunkt i, at der var tale om et husdyranlæg. Ud fra vejledning, vi fik fra Miljøstyrelsen, vurderede vi, at der IKKE var tale om et husdyranlæg. Derfor gav vi tilladelse til at opføre en ridehal 18 meter fra skel, hvor der skulle have været 30 meter - med mindre der er givet dispensation."

"Nu følger vi de anvisninger, vi har fået, og træffer en ny afgørelse."

"Vi skal vurdere, om der kan gives dispensation. Det kræver at kommunen kan sikre, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener for naboen. "

"Hvis Halsnæs Kommune giver en sådan dispensation, så kan den naturligvis påklages," fortæller Lis Vedel.